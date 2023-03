Bouwwerken nieuw complex voor F-35’s gestart in Florennes 

Minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) heeft maandag op de luchtmachtbasis van Florennes de eerste steen gelegd voor een nieuw complex om de toekomstige F-35 gevechtsvliegtuigen in onder te brengen. Aan het enorme project hangt een prijskaartje van 600 miljoen euro voor twee basissen. De uitvoering is toegewezen aan een Belgisch-Nederlands-Amerikaans consortium.

Het nieuwe, superbeveiligde complex in Florennes zal op termijn zeventien F-35A’s huisvesten. In een tweede fase komt er een quasi identiek complex op de basis van Kleine Brogel voor de zeventien andere jachtvliegtuigen die de vorige federale regering bestelde.

De eerste toestellen voor ons land zijn in productie in de fabriek van Lockheed Martin in Fort Worth in Texas. Hun oplevering staat voor december geprogrammeerd, maar de eerste acht toestellen blijven in de VS voor de opleiding van piloten en technici. ‘Het is een belangrijke dag voor onze Luchtcomponent, de toekomst wordt hier gebouwd’, verklaarde minister Dedonder maandag bij de eerste steenlegging.

De bouw van beide complexen werd vorig jaar toegewezen aan een consortium van Jan De Nul Group, samen met ontwerpbureaus Arcadis en Burns&McDonnel. Oorspronkelijk werd de kostprijs op 300 miljoen euro geraamd, maar die is intussen al verdubbeld. Nieuwe sterke toenames sluit generaal-majoor Lieven Vanheste echter uit.

Elk van de twee complexen zal uit vier delen bestaan. Het gaat om een administratieve ruimte en een logistiek deel, met onder meer onderhoudsdokken en opslagruimte voor wisselstukken. Daarnaast is er met de Special Access Program Facility het meest beveiligde deel, waar de trainingen en operaties gepland worden en de vluchtsimulatoren staan.

Tot slot bevat het complex een flightline, waar de vliegtuigen in een beveiligde omgeving staan. Het gaat om zestien shelters, waarvan er vier voorzien zijn voor quick reaction alert-opdrachten. Defensie koos voor de bouw voor een Design, Build and Maintain-formule. De bouw wordt ook gesuperviseerd door de Amerikanen via de groep Lockheed Martin en het “Joint Program Office” (JPO) – het agentschap binnen het Pentagon dat het F-35-programma leidt.

Het consortium staat niet alleen in voor het ontwerp en de realisatie, maar ook voor het technisch onderhoud van de infrastructuur gedurende tien jaar na de voorlopige oplevering. Die periode kan met nog eens tien jaar worden verlengd. Een eerste gedeeltelijke voorlopige oplevering van de gebouwen in Florennes is voorzien in de zomer van 2024. Dat moet de installatie van de apparatuur toelaten voor de komst van de eerste vliegtuigen in mei 2025.

Generaal Vanheste gaf toe dat die timing een uitdaging wordt. Volgens Defensie is de nieuwe infrastructuur nodig om de nieuwe gevechtstoestellen te kunnen huisvesten. De huidige installaties dateren uit de jaren ’50 en ’60 en zijn niet aangepast aan de vereisten van een modern jachtvliegtuig.