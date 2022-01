Adrien Dolimont, OCMW-voorzitter in Ham-sur-Heure-Nalinnes (Henegouwen), volgt Jean-Luc Crucke op als Waals minister van Begroting.

De nu 33-jarige Adrien Dolimont kwam in 2006 al eens in het nieuws, toen hij op 18-jarige leeftijd de jongste schepen van Wallonië werd. Tot op vandaag is hij schepen van Financiën in Ham-sur-Heure-Nalinnes, een klein dorp in Henegouwen. Hij is er ook OCMW-voorzitter.

Maar MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez maakt Dolimont nu verrassend Waals minister van Financiën, Begroting, Luchthavens en Sportinfrastructuur. Dolimont volgt Jean-Luc Crucke op. Die kondigde maandag zijn ontslag aan. Crucke zei dat zijn overtuigingen liberaal blijven, maar dat ze 'niet meer volledig stroken met de lijn van zijn partij'. Crucke wordt door de MR naar voren geschoven als kandidaat-rechter bij het Grondwettelijk Hof.

Provincie van Magnette

Adrien Dolimont is burgerlijk ingenieur van opleiding, schreef een doctoraat en is ook actief als consultant. Volgens Bouchez belichaamt hij zowel jeugd als expertise, klonk het dinsdag. Zijn equipe, die grotendeels uit de intussen ervaren kabinetsmedewerkers van Crucke bestaat, is 'jong, dynamisch en extreem capabel', benadrukte de MR-voorzitter. 'We willen aantonen dat de Waalse begroting een prioriteit voor ons is. We hebben technici nodig, die bereid zijn de handen vuil te maken. De overheidsfinanciën zullen fundamenteel zijn voor de Franstaligen als we ons lot in dit land in eigen handen willen nemen.' Het nieuwe gezicht moet ook de positie van de liberalen in de provincie Henegouwen te versterken, waar PS-voorzitter Paul Magnette de sterke man is voor de socialisten.

Dolimont zelf nam dinsdag amper het woord. Hij wil zich eerst inwerken in zijn dossiers. 'Alles is prioritair. We moeten blijven werken aan het herstel van Wallonië', zei hij wel. De kersverse minister legt donderdag de eed af in het Waalse parlement.

Georges-Louis Bouchez en Adrien Dolimont (beiden MR) op 11 januari 2022. © Belga

