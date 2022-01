De kloof tussen Waals begrotingsminister Jean-Luc Crucke (MR) en zijn partijvoorzitter Georges-Louis Bouchez viel niet meer te overbruggen.

Het ontslag van de Waalse minister van Begroting, Financiën en Sport Jean-Luc Crucke (MR) hing in de lucht. Enkele weken geleden al had hij aangekondigd zijn conclusies te zullen trekken, nadat zijn belastinghervorming zowel door partijgenoten in het Waals Parlement als door MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez als 'te links' werd afgeschoten. Het decreet werd uiteindelijk wel goedgekeurd, zodat het toch nog een verrassing was toen Crucke maandag een persconferentie hield om zijn vertrek aan te kondigen. Hij werd opvallend geflankeerd door Bouchez, die al een week op de hoogte was. 'Dit is de kroniek van een aangekondigd ontslag', zegt Martin Buxant, politiek journalist bij de Franstalige nieuwszender LN24. 'Crucke heeft verklaard dat zijn liberale overtuigingen niet meer spoorden met de partijlijn. Dat zegt alles. Zeker met voorzitter Bouchez vielen de meningsverschillen niet meer te overbruggen. Nochtans was Crucke in 2019 een van de eerste zwaargewichten in de MR die de kandidatuur van Bouchez voor het partijvoorzitterschap hebben gesteund. Lang heeft de goede verstandhouding niet geduurd. Crucke heeft zich op Bouchez verkeken.' Buxant ziet zowel een persoonlijke als een ideologische tegenstelling. 'Crucke ergerde zich steeds meer aan de hyperpresidentiële stijl van Bouchez. Dat heeft ertoe geleid dat de Waalse MR-ministers hun eigen ding deden, zonder veel rekening te houden met het partijhoofdkwartier. In de federale regering zou dat ondenkbaar zijn geweest, Bouchez heeft een uitstekende relatie met zijn ministers Sophie Wilmès en David Clarinval.' Minstens even zwaar wegen de ideologische verschillen. Crucke is een sociaal-liberaal, tegenstander van kernenergie en overtuigd regionalist. Dat moest wel botsen met Bouchez, een belgicist pur sang die de MR een uitgesproken rechts-conservatieve koers laat varen. Kan het ontslag tot hommeles binnen de partij leiden? 'Sommigen vragen zich hardop af of er binnen de MR nog plaats is voor een sociaal-liberale stroming', zegt Buxant. 'In Brussel zie je nu al dat Défi op dat segment van het liberale electoraat aast. Toch denk ik dat dit een geïsoleerd incident zal blijven. Op anderhalf jaar van de verkiezingen zie ik geen kopstukken die hun mandaat in het gedrang willen brengen. Bouchez komt hier sterker uit. Met het verdwijnen van Crucke blijft alleen nog Daniel Ducarme over als kritische stem. Maar laten we realistisch blijven: de echte test voor Bouchez worden de verkiezingen van 2024. Zeker voor een partijvoorzitter die electoraal nog niets heeft bewezen.' Crucke dreigt niet meteen in een zwart gat te vallen, want de MR draagt hem voor als rechter bij het Grondwettelijk Hof.