Het Belgisch Olympisch Comité (BOIC) bereidt zich tot nader order voor op Tokio 2020 alsof de Olympische Spelen gewoon doorgaan. Dinsdagmorgen stuurt het BOIC wel een korte vragenlijst naar de atleten, om bij hen te polsen hoe zij staan tegenover een mogelijk uitstel.

Of de Olympische Spelen doorgaan, kan Olav Spahl niet bevestigen. 'Het Internationaal Olympisch Comité heeft ons laten weten dat de WHO en de Japanse regering het laatste woord hebben,' zegt de Duitser, die sinds 2018 directeur is van het Belgische Olympische Comité (BOIC).

...

Of de Olympische Spelen doorgaan, kan Olav Spahl niet bevestigen. 'Het Internationaal Olympisch Comité heeft ons laten weten dat de WHO en de Japanse regering het laatste woord hebben,' zegt de Duitser, die sinds 2018 directeur is van het Belgische Olympische Comité (BOIC). Canada trekt zich alvast terug en het Australische Olympische Comité liet zijn atleten weten dat ze zich best voorbereiden op een Olympiade in 2021. Het Internationaal Olympisch Comité wil pas over vier weken beslissen over een eventueel uitstel van Tokio 2020 - al staat het IOC onder grote druk om eerder de knoop door te hakken. 'Persoonlijk denk ik dat het in de huidige situatie belangrijk is om de Olympische vlam hoog te houden, om licht aan het eind van de tunnel te zien,' zegt Spahl. 'Een straaltje hoop kunnen we momenteel allemaal goed gebruiken. We moeten verder werken richting Tokio, optimist en gemotiveerd blijven.''De sportieve impact is natuurlijk al voelbaar. Kwalificatiewedstrijden werden afgelasten, trainingsmogelijkheden zijn aanzienlijk beperkt en seizoensgebonden planningen werden gedwarsboomd. Het valt ook voor ons moeilijk te voorspellen hoe dit verdergaat, maar de coronadreiging zal een weerslag hebben op atleten van over de hele wereld. En op hoe zij presteren.'In Japan is de impact van corona relatief beperkt: tot hiertoe lieten slechts 35 Japanners het leven. Japan lijkt onder de huidige omstandigheden niet geneigd om een sportevenement te annuleren dat 11 miljard euro kostte, al kondigde premier Shinzo Abe aan dat hij een uitstel van de Olympische Spelen onderzoekt.De Nederlandse olympische missiechefs Pieter van den Hoogeband en Esther Vergeer vinden dat de Spelen vanuit menselijk standpunt niet kunnen doorgaan tenzij de virusuitbraak in juli wereldwijd onder controle is. Ze wijzen in een statement aan de Nederlandse atleten op sportieve scheeftrekkingen: niet iedereen kreeg de kans zich te kwalificeren voor de Spelen, of zich terdege voor te bereiden. De Nederlanders waarschuwen ook dat de uitvoerbaarheid van dopingcontroles in het gedrang komt. De Engelse hockeyspeelster Samantha Quek zei dan weer: 'Zelfs als ik op voorhand wist dat ik besmet zou worden met het coronavirus zou ik willen deelnemen,' al deed Quek die uitspraak voor het virus in alle hevigheid woedde. 'Een begrijpelijke reactie,' vindt Spahl. 'Atleten geven alles voor hun sport. Maar dat de volksgezondheid voorgaat, snapt zelfs de meest fanatieke atleet.