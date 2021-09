Boeren organiseren vrijdag 24 september een fakkeltocht tegen de wolf in Limburg, zo meldt de organisatie op Facebook.

Op de Facebookpagina van 'De grote boze wolven fakkeltocht' is een opvallende foto van een brandende wolf te zien.

De fakkeltocht start volgende week vrijdag om 20.30 uur aan de kerk van Meeuwen, de deelgemeente van Oudsbergen waar begin deze week twee shetlandpony's en een jonge koe doodgebeten werden aangetroffen, zo goed als zeker het werk van een wolf.

Meer dan 700 mensen hebben intussen op Facebook aangegeven dat ze aan de fakkeltocht zullen deelnemen. Het is nog niet duidelijk of burgemeester van Oudsbergen Marco Goossens (CD&V) toelating voor de fakkeltocht geeft.

Op de Facebookpagina van 'De grote boze wolven fakkeltocht' is een opvallende foto van een brandende wolf te zien.De fakkeltocht start volgende week vrijdag om 20.30 uur aan de kerk van Meeuwen, de deelgemeente van Oudsbergen waar begin deze week twee shetlandpony's en een jonge koe doodgebeten werden aangetroffen, zo goed als zeker het werk van een wolf. Meer dan 700 mensen hebben intussen op Facebook aangegeven dat ze aan de fakkeltocht zullen deelnemen. Het is nog niet duidelijk of burgemeester van Oudsbergen Marco Goossens (CD&V) toelating voor de fakkeltocht geeft.