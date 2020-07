De douane heeft tijdens de eerste zes maanden van dit jaar al 28.865 kilogram cocaïne in beslag genomen in de Antwerpse haven. Dat is vijf ton meer dan in dezelfde periode vorig jaar, oftewel een stijging met bijna een kwart.

'Het is duidelijk dat de drugsmaffia niet heeft stilgezeten en heeft willen profiteren van de wereldwijde crisis', klinkt het bij de FOD Financiën.

De voornaamste geïdentificeerde bronlanden van de ladingen coke die werden aangetroffen, zijn Ecuador (10.700 kg), Brazilië (5.214 kg), Paraguay (4.478 kg), de Verenigde Staten (1.485 kg) en Costa Rica (1.287 kg). Dat de trafiek in de lift zit, is op zich weinig verrassend: de douane boekte al zeven recordjaren op rij op het vlak van inbeslagnames van cocaïne in de Antwerpse haven en de hoeveelheid ervan is sinds 2013 met 660 procent gestegen.

Opvallend is vooral dat die trend dit jaar voorlopig behouden blijft ondanks de wereldwijde economische crisis en de lockdowns in heel wat landen. De douane wil in ieder geval niet bij de pakken blijven zitten en blijft investeren in nieuwe apparatuur om de pakkans bij het controleren van containers te verhogen.

Met een nieuwe 'sideloader' kan de douane containers nu ook zelf van de loskaaien halen om ze tweedimensioneel te scannen (horizontaal en verticaal).

Het voordeel is volgens de FOD Financiën dat de douane nu niet langer afhankelijk is van transporteurs en logistieke bedrijven voor het aanleveren van containers aan de vaste scanners, bij inbeslagnames of bij de ontmanteling en manipulatie van containers.

