De Belgische douane gebruikt scanners van een Chinese firma, die in andere landen om veiligheidsredenen worden gebannen. De douane zelf ziet daar geen graten in, maar de kritiek zwelt aan. Dat meldt De Standaard.

In Belgische havens, in sommige treinstations en op de luchthavens worden vaste en mobiele scanners van de Chinese firma Nuctech gebruikt. Maar rond die firma duiken almaar meer vragen op. Zo gaat de EU-lidstaat Litouwen toestellen van Nuctech verbieden om veiligheidsredenen.

'Wij hebben aan­nemelijk bewijs dat de apparatuur van Nuctech via paspoort­nummers en vingerafdrukken gegevens kan verzamelen over het verkeer van goederen en mensen', zegt het Litouwse parlementslid Laurynas Kasciunas aan De Standaard. Hij is voorzitter van de ­Litouwse parlementscommissie voor Binnenlandse Veiligheid, dat een negatief rapport over Nuctech opstelde.

Om gelijkaardige redenen werd de Chinese firma vorig jaar gebannen uit de VS. Canada besloot dat Nuctech geen scanners voor zijn ambassades mocht leveren. In ­Nederland begint het te rommelen, en ook enkele Europarle­ments­leden roeren zich.

'Geen problemen' in België

Bij ons ziet de douane geen problemen in Nuctech. 'Deze ongerustheid is niet nieuw', zegt Francis Adyns, woordvoerder van de douane. 'Maar tot vandaag is daar volgens ons geen reden toe.'

De Belgische Staatsveiligheid geeft 'geen commentaar op individuele dossiers', maar verwijst naar haar activiteitenverslag. 'Ons land moet waken over zijn strategische onafhankelijkheid ten opzichte van buitenlandse actoren zoals China', klinkt het daar. De Staatsveiligheid waarschuwt dat China actief organisaties en staatsbedrijven gebruikt 'als cover-organisaties voor hun inlichtingenactiviteiten'.

'Voor mij is dit een probleem', zegt federaal parlementslid Michael Freilich (N-VA). 'Hiermee kunnen ze onze luchthavens infiltreren.' Freilich wil de voogdijminister van de douane, Vincent Van Peteghem (CD&V), over de zaak interpelleren, de Raad van State om ­advies vragen, en een hoorzitting in het parlement opzetten.

Op het kabinet van Van Peteghem klinkt het dat er 'geen enkele indicatie is waaruit zou blijken dat deze scanners zonder onze tussenkomst informatie zouden kunnen doorsturen', laat een woordvoerster weten.

