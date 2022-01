Senaatsvoorzitter Stephanie D'Hose (Open VLD) wil de Senaat afschaffen. Senator Bert Anciaux (Vooruit) gaat het debat aan: 'Als de partijen echt willen besparen, moeten ze ons politiek personeel schrappen dat zij voor zichzelf gebruiken.'

Alle partijen lijken Senaatsvoorzitter D'Hose te volgen, van het Vlaams Belang tot de PVDA.

...

Alle partijen lijken Senaatsvoorzitter D'Hose te volgen, van het Vlaams Belang tot de PVDA.Bert Anciaux: Het is een beetje vreemd dat Stephanie er nu mee naar buiten komt, net op het moment dat we afgesproken hebben om -- op mijn vraag -- in maart een debat te beginnen over de rol van de Senaat. Ik betreur het dat het debat altijd zo populistisch gebeurt, alsof de 'afschaffing van de Senaat' tot een grote besparing zou leiden, of sowieso een verbetering zou zijn voor de democratie.Eén parlement minder zou een besparing zijn. We houden er dan nog zes over.Anciaux: Er is geen enkele instelling in dit land die de voorbije jaren haar eigen werking zo kritisch tegen het licht heeft gehouden en elke overbodige uitgave heeft geschrapt.De legendarische wijnkelder van de Senaat...Anciaux: ... bestaat al lang niet meer. Meer dan de helft van ons budget van 40 miljoen euro gaat naar de 160 statutaire personeelsleden. Als je de Senaat afschaft, moeten die ambtenaren elders aan het werk gezet worden. Net zoals het onderhoud van het gebouw geld zal blijven kosten. Daarnaast zijn er wel degelijk enkele besparingen mogelijk. De gecoöpteerde senatoren kunnen meteen afgeschaft worden. Zij zijn geen meerwaarde voor de democratie.U bent zelf een gecoöpteerd senator.Anciaux: Welja. Al zal ik mijn werk hier zo goed mogelijk proberen te doen zolang het mijn taak is. En verder zouden we een kleine 10 miljoen euro kunnen besparen door ons politiek personeel te schrappen. De meeste partijen zetten dat personeel niet in voor de senatoren maar voor zichzelf. Daarvoor is zelfs geen grondwetswijziging nodig.Toch gelooft u nog in een toekomst voor de Senaat?Anciaux: Als piepjonge voorzitter van de Volksunie heb ik in 1992 de 'dialoog van gemeenschap tot gemeenschap' van premier Jean-Luc Dehaene (CVP) laten ontploffen. Toen al draaide het om de samenstelling van de Senaat. Ik wilde hem omvormen tot de vergadering van de deelstaten. Die rol zou ik vandaag zelfs uitbreiden. Zo zou de Senaat als gezamenlijke vertegenwoordiging van de verschillende gemeenschappen een belangrijke rol kunnen spelen bij conflicten of belangenoverlappingen van de deelstaten en de federale overheid. Nu worden die in het beste geval beslecht in een overlegcomité. Daar neemt men ingrijpende maatregelen over cultuur, dus een Vlaamse bevoegdheid, maar het Vlaams Parlement kan vervolgens de bevoegde -- federale -- minister van Volksgezondheid daarover niet eens ondervragen. Via zijn vertegenwoordigers in de Senaat zou Vlaanderen zo'n federale minister voor zijn verantwoordelijkheid kunnen plaatsen.U bent ook directeur van het Brusselse woonzorgcentrum De Overbron. Wacht u af wat omikron in uw instelling zal doen na de opening van de scholen?Anciaux: We wéten dat omikron onvoorstelbaar zal woeden binnen de scholen. Het is dus zeer spijtig dat de Vlaamse regering geen krachtiger instrumenten inzet, zoals verplichte, gratis zelftesten. De kinderen zullen de motor zijn van de verspreiding van omikron, en dat treft onherroepelijk de ouderen. (diepe zucht) In de wzc's leven wij al twéé jaar met het zwaard van Damocles boven het hoofd. Dat wordt zó vermoeiend. Gelukkig is iedereen in De Overbron gevaccineerd, ook bij het nochtans multicultureel samengestelde verzorgingsteam. Dat heeft overredingskracht gekost, maar het heeft tot resultaat geleid. Daarom pleit ik er andermaal voor om voor de vaccinaties in héél Brussel veel meer een beroep te doen op de eigen zelforganisaties om al die gemeenschappen te bereiken. Impliciet erkent u dat etnisch-culturele minderheden de middelvinger opsteken naar de overheid.Anciaux: Er is inderdaad te veel wantrouwen tegenover de overheid. Dat is een gevolg van het gebrek aan respect voor de culturele identiteit van die mensen. Daarmee keur ik de rellen op oudejaar niet goed, integendeel. Maar mensen nemen maar verantwoordelijkheid als ze zich ook gerespecteerd voelen. En dus moeten we vooral niet doen wat de Vlaamse regering doet, namelijk hen met alle mogelijke middelen het leven zuur maken.Ik word woest van de antivaxers. Maar ze hebben een punt als ze wijzen op de geldhonger van de farma-industrie. We zullen deze pandemie maar kunnen overwinnen als we met z'n allen gevaccineerd zijn. Waarom worden die patenten niet vrijgegeven en worden de vaccins niet verspreid in Afrika? Waarom vindt men miljarden en miljarden extra winst nog altijd belangrijker dan het welzijn van allen? Vooruit wil terecht dat de patenten internationaal worden vrijgegeven. Om dat te bereiken, zou mijn partij binnen de Vivaldi-meerderheid nog harder op de tafel mogen kloppen. Er is geen excuus om het niet te doen.