'Belgische piloot biechtte moord op VN-secretaris Hammarskjöld op'

Een Belgische huurling is één van de daders van één van de meest geheimzinnige politieke moorden van de 20ste eeuw. Piloot Jan Van Risseghem zat achter de stuurknuppel van het gevechtsvliegtuig dat op 17 september 1961 het vliegtuig deed crashen met daarin de Zweedse VN-secretaris-generaal Dag Hammarskjöld. Dat schrijft De Morgen zondag.

Hammarskjöld was de tweede secretaris-generaal in de geschiedenis van de Verenigde Naties. Hij kwam op 18 september 1961 om het leven toen zijn DC-6 neerstortte nabij Ndola, in Zambia (het toenmalige Noord-Rhodesië).

De Zweedse VN-baas was onderweg om over een staakt-het-vuren te onderhandelen in de grondstoffenrijke Congolese provincie Katanga. De precieze omstandigheden van de crash zijn nooit uitgeklaard.

De Morgen meldt dat er een nieuwe getuigenis komt bovendrijven, via een documentaire van de Deense journalist en filmmaker Mads Brügger, die eind deze maand in première gaat. Pierre Coppens, een oud-parachutist die nu in Spanje woont, treedt daarin voor het eerst naar buiten met zijn verhaal. "Ik weet dat Jan Van Risseghem het vliegtuig heeft neergehaald, want hij heeft het me zelf verteld", zegt Coppens.

Van Risseghem overleed in 2007, en Coppens heeft hem niet in Congo ontmoet, maar in ons land, enkele jaren na de dood van Hammarskjöld. De twee leerden elkaar kennen tijdens een springcursus van begin april tot juni 1965 op het vliegveld in Moorsele, bij Kortrijk. Van Risseghem was piloot tijdens de cursus.

'