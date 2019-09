De import van Venezolaanse aardolie kende vorig jaar een groei van maar liefst 365 procent ten opzichte van die van 2017. Dat blijkt uit cijfers van de FOD Economie. België voerde in totaal 433 duizend ton in, het hoogste aantal sinds 2014. 'Een compensatie voor de olie die vroeger uit Iran werd geïmporteerd.'

Augustus was een rampmaand voor de Venezolaanse oliesector. Door de nieuwe sancties die de Verenigde Staten heeft opgelegd, besloot China, een van Venezuela's grootste handelspartners, enkele geplande aankopen te schrappen. Die streep door de rekening zorgde er mee voor dat het totaal aantal geëxporteerde olievaten in augustus zakte tot 770.000 per dag. In juni werden er nog 1,13 miljoen vaten per dag uitgevoerd. De cijfers zijn rampzalig voor een land waar aardolie goed is voor ongeveer 95 procent van de totale export.

...