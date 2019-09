De NMBS heeft 185 panden die leegstaan, 119 daarvan zijn stations. Dat blijkt uit gegevens die Kamerlid Tomas Roggeman (N-VA) opvroeg. Volgens hem moet de NMBS haar vastgoedbeleid evalueren, zo schrijven De Morgen en Het Laatste Nieuws maandag.

Uit een parlementaire vraag van Roggeman blijkt dat de leegstaande gebouwen in totaal goed zijn voor 139.356 vierkante meter. 'Stations die jarenlang leegstaan, worden haarden van verval', zegt Roggeman. 'Het gaat vaak over iconische gebouwen die een herkenningspunt vormen voor dorpskernen. Langdurige leegstand in zo'n station schept meteen een verloederd beeld voor een heel dorp. Dat meer dan honderd woonkernen hier mee kampen, maakt dit tot een structureel probleem.'

De NMBS zegt dat ze in totaal 2.300 gebouwen beheert, waarvan er 185 niet gebruikt worden. 'De 119 stationsgebouwen zijn niet meer voor het publiek toegankelijk, maar heel wat van die gebouwen worden door ons personeel nog gebruikt of hebben een tijdelijke bestemming als fietspunt of voor evenementen. Wij verkopen de gebouwen die leegstaan en geen functie meer hebben, waaronder elk jaar een tiental stations.' Op dit moment staan er vier stations te koop, aldus nog de kranten.