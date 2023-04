België ontvangt dit jaar slechts twee F-35’s; twee volgende begin 2024

België zal dit jaar geen vier nieuwe F-35’s geleverd krijgen zoals oorspronkelijk gepland, maar slechts twee. De twee andere gevechtsvliegtuigen zullen tijdens het eerste trimester van 2024 volgen. Dat werd maandag vernomen uit eensluidende bronnen.

Ons land bestelde in 2018 34 F-35’s bij Lockheed Martin. Volgens de vastgelegde kalender zou de levering plaatsvinden tussen 2023 en 2030, aan een ritme van vier toestellen per jaar. In 2028 en 2029 zouden er telkens vijf vliegtuigen in België aankomen. De productie ging eind vorig jaar van start.

Maar volgens militaire en industriële bronnen zullen er dit jaar maar twee toestellen worden geleverd. Aan de oorzaak liggen vooral vertragingen die Lockheed Martin en zijn onderaannemers hebben opgelopen tijdens de coronapandemie.

Lockheed bevestigde aan Belga ‘een verschuiving naar rechts’ van de levering van de eerste Belgische toestellen: twee dit jaar en twee begin 2024.