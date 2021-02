Minister van Energie Tinne Van Der Straeten (Groen) heeft donderdag een eerste akkoord ondertekend met haar Deense college Dan Jørgensen dat finaal moet leiden tot de bouw van een onderzeese elektriciteitsverbinding.

De kabel van zowat 500 kilometer moet groene Deense windenergie naar ons land brengen. Beide ministers ondertekenden een 'memorandum of understanding', nadat Van der Straeten een tweetal weken geleden het idee lanceerde. De onderzeese 'interconnectie' moet België helpen om in het kader van de Europese Green Deal klimaatneutraal te zijn tegen 2050.

'We hebben een memorandum of understanding ondertekend tussen België en Denemarken, om beide landen op termijn te 'interconnecteren'. Op die manier kunnen we in België toegang krijgen tot goedkope groene energie uit Denemarken', zegt minister Van der Straeten. De kabel zal ook helpen om de bevoorradingszekerheid te garanderen, klinkt het.

Met het ondertekende principeakkoord kan hoogspanningsnetbeheerder Elia aan de slag gaan met de Deense collega's. Een eerste stap is een haalbaarheidsstudie. Een en ander heeft ook te maken met de aangekondigde tweede offshore windenergiezone in het Belgische deel van de Noordzee. In het kader van het coronarelanceplan kondigde de federale regering vorige week immers aan dat ze 100 miljoen euro wil investeren in die tweede zone voor nieuwe windparken, de 'prinses Elisabethzone', en interconnecties met andere landen.

'In het kader van de green deal zal die tweede zone onvoldoende zijn om ons land te bevoorraden. Daarom zijn verbindingen met landen met meer potentieel belangrijk. Denemarken heeft een overschot aan hernieuwbare energie', aldus Elia-CEO Chris Peeters. De beoogde kabel heet een capaciteit van 1,4 gigawatt (GW).

Elia heeft met de Nemo-kabel naar het Verenigd Koninkrijk al ervaring met zo'n interconnectie. Op basis van dat project, komt CEO Peeters op een prijskaartje ruw geschat in de grootteorde van 900 miljoen tot 1,2 miljard euro. Dat bedrag is te verdelen onder België en Denemarken. Minister Van der Straeten mikt op 2030 om de interconnectie te realiseren. De timing is 'ambitieus maar haalbaar'. De kabel moet een gunstig effect hebben op de stroomprijzen in ons land.

