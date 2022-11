Beleidsverklaring De Croo mondt uit in debat over regeringsbilan

Premier Alexander De Croo heeft woensdag zijn beleidsnota voorgesteld in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken. De aandacht van de meeste parlementsleden ging echter vooral uit naar het functioneren van Vivaldi.

De Croo begon de dag met de aankondiging dat openbare aanbestedingen binnenkort transparanter worden en dat er een nieuwe Europese school komt in Neder-over-Heembeek, maar tijdens het debat nadien focusten de parlementsleden toch vooral op de perikelen van de afgelopen weken. Het ontslag van staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open VLD) zit nog vers in het geheugen, en de afgelopen dagen bleek dat de meerderheidspartijen het er nog altijd niet helemaal over eens zijn of de maatregel nu budgetneutraal is of niet.

N-VA-fractieleider Peter De Roover ontbond zijn duivels en legde de vinger onder meer op de slechte budgettaire situatie. Hij riep De Croo ook opnieuw op om de communicatie tussen zijn kabinet en dat van De Bleeker, waar afgelopen weekend ophef over ontstond na een bericht van een medewerker van de voormalige staatssecretaris op LinkedIn, vrij te geven. Ook Barbara Pas haalde uit naar Vivaldi. ‘Ministers zijn enkel nog op papier verantwoordelijk voor hun beleid, in realiteit staan of vallen ze met de steun die ze hebben van de partijtop’, zei de Vlaams Belang-fractieleidster.

Binnen de meerderheid schoot Open VLD-Kamerlid Tim Vandenput dan weer met scherp op N-VA: “We hebben van u echt geen lessen te ontvangen over geloofwaardigheid en betrouwbaarheid. U verliet eind 2018 een goede regering omwille van een drogreden om de zaak-Kucam, waar uw staatssecretaris (Theo Francken, red.) bij betrokken was, te verdoezelen.’

Franky Demon (CD&V) wees dan weer op de ‘redesign’-plannen van voormalig N-VA-minister Steven Vandeput. ‘De eerste financiële putten zijn daar geslagen’, zei hij. ‘Daarna bent u uit de regering gestapt en dat heeft tot onbestuurbaarheid geleid.’

Groen-Kamerlid Kristof Calvo gaf aan dat het oppositiewerk van de N-VA, en dan met name van Sander Loones, de meerderheid ‘al een aantal keer heeft doen blozen’, en stelde ook dat er meer aandacht moet zijn voor hervormingen, bijvoorbeeld op het vlak van politieke vernieuwing. Tegelijkertijd doet de regering wél goed werk, ‘alleen verkopen we het zo slecht’, zei hij. ‘De N-VA protesteert tegen de 10 miljard euro aan energiemaatregelen, maar als je aan de mensen vraagt of we te veel doen, zal het antwoord niet ‘ja’ zijn. (..) De bezorgdheid over de begroting is legitiem, maar moet samengaan met een genereus beleid op korte termijn. Op vlak van crisisbeheer is dit een meer dan verdienstelijk kabinet.’

De Croo kon zelf nog niet reageren op de opmerkingen. Daarvoor was de vergadering te kort. De Commissie wordt op een latere datum verdergezet.