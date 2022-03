Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) stelt zich vragen bij de mogelijkheid om ouderschapsverlof tot de leeftijd van twaalf jaar op te kunnen nemen. "Waarom smeren wij dat uit over twaalf jaar, terwijl iedereen het erover eens is dat de eerste drie levensjaren cruciaal zijn?", aldus Beke in het weekblad Humo. Oppositiepartijen Vooruit en Groen reageren afwijzend.

De kinderopvangsector pleit ervoor het aantal kinderen per begeleider drastisch te verlagen naar een ratio van één kindbegeleider per vijf kinderen. Vandaag schommelt dat rond de acht of negen baby's en peuters per begeleider. Om dat te kunnen realiseren, moet het aantal vacatures verdubbelen, 'terwijl we nu al zo moeilijk personeel vinden', reageert minister Beke. 'In Vlaanderen gaat één op de twee kinderen naar de crèche. Dat ligt ver boven het Europees gemiddelde, en het verklaart waarom we zoveel kinderverzorgers nodig hebben.'

De CD&V-minister pleit ervoor met 'een open geest' na te denken over de toekomst van de kinderopvang, en dus ook over het ouderschapsverlof. Daarbij stelt hij zich vragen bij de mogelijkheid om dat verlof op te nemen tot wanneer het kind twaalf jaar oud is. 'In landen waar begeleiders in de kinderopvang maar voor vijf kindjes moeten zorgen, is het ouderschapsverlof beperkt tot de eerste jaren', aldus Beke.

Vooruit volgt die redenering niet. 'Dus omdat Minister Beke niet wil investeren in sterke kinderopvang moeten gezinnen het zelf maar oplossen? Alsof de combinatie werk-gezin plots veel makkelijker wordt van zodra je kinderen drie worden', reageren Kamerlid Anja Vanrobaeys en Vlaams parlementslid Hannelore Goeman. 'We moeten net méér doen om ouders te helpen hun job te combineren met kinderen, in plaats van de invulling van ouderschapsverlof nu terug te schroeven.' Voor Vooruit houdt de echte oplossing voor het personeelstekort in de kinderopvang in te zorgen voor betere lonen en arbeidsomstandigheden, 'niet het trek-uw-plan-beleid waar deze Vlaamse regering stilaan een patent op heeft.'

Ook Celia Groothedde (Groen) vindt dat de minister zijn verantwoordelijkheden probeert door te schuiven naar ouders. Het voorstel gaat volgens haar bovendien in tegen eerdere voorstellen van zijn eigen partij. 'Maar vooral: dit zal de kinderopvang niet redden, alleen veel meer ouders ervan uitsluiten', aldus Groothedde, die gelooft dat vooral kwetsbare personen negatieve gevolgen van zo'n inperking zouden ondervinden. Het Groen-parlementslid benadrukt het belang van een grondige, dringende hervorming aan.

'Om de problemen in de kinderopvang structureel aan te pakken, moet je niet ouders hun ouderschapsverlof ontzeggen, maar de overbelasting van de mensen in de kinderopvang aanpakken om het beroep terug aantrekkelijker te maken, de arbeidsomstandigheden verlichten en de werkvloer hervormen. Een degelijke kinderopvang in Vlaanderen en Brussel eist nu grote investeringen, anders dreigt de gehele sector in mekaar te stuiken.'

