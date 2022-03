CD&V-voorzitter Joachim Coens benadrukt dat zijn partij pleit voor de uitbreiding van het ouderschapsverlof tot het kind 18 jaar wordt, in plaats van 12 jaar vandaag. Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) dacht nochtans luidop na over de inkorting van die periode.

'Waarom smeren wij dat uit over twaalf jaar, terwijl iedereen het erover eens is dat de eerste drie levensjaren cruciaal zijn?' Die bedenking wierp Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) deze week op in een interview in Humo.

De uitspraak past in een breder gesprek over de recente schandalen in de kinderopvang. De kinderopvangsector pleit er al langer voor om het aantal kinderen per begeleider drastisch te verlagen naar een ratio van één kindbegeleider per vijf kinderen. Vandaag schommelt dat rond de acht of negen baby's en peuters per begeleider.

Om naar zo'n situatie te evolueren, stelt Beke een 'open denkoefening' voor. En daarbij mag het ouderschapsverlof, dat ouders vandaag kunnen opnemen tot het kind twaalf jaar is, geen heilig huisje zijn. 'In landen waar begeleiders in de kinderopvang maar voor vijf kindjes moeten zorgen, is het ouderschapsverlof beperkt tot de eerste jaren', aldus Beke.

Joachim Coens (CD&V) in maart 2022. © Belga

't Sloeberhuisje

De uitspraak kon meteen op veel kritiek rekenen van de Vlaamse oppositiepartijen Vooruit en Groen.

Maar ook binnen de CD&V zet men de puntjes op de i. Op het partijhoofdkwartier klinkt het dat Bekes uitspraak 'geen partijstandpunt, maar een denkoefening' betreft.

Voorzitter Joachim Coens laat op Twitter weten dat de CD&V niet voor de inkorting van het ouderschapsverlof is. Wel integendeel. 'Ouderschapsverlof niet inkorten maar uitbreiden naar 18 jaar', luidt het. Daarnaast vindt de partij dat ook grootouders ouderschapsverlof moeten kunnen opnemen.

Minister Beke zit al een tijdje in woelig vaarwater. Enkele wantoestanden in de kinderopvang, onder meer de dood van een baby in kinderdagverblijf 't Sloeberhuisje in Mariakerke, leidden tot een onderzoekscommissie in het Vlaams Parlement. Eerder had oppositiepartij Groen het ontslag van Beke al gevraagd. Volgens Coens is dat echter niet aan de orde.

Geef ouders de kans om zoveel mogelijk tijd met hun kinderen door te brengen:

👩‍👩‍👧‍👦 Ouderschapsverlof niet inkorten maar uitbreiden naar 18 jaar

👶 Geboorteverlof naar 15 weken voor vader én moeder, 26 weken voor wie wil

👵🏼 Grootouders kunnen ook stuk ouderschapsverlof opnemen — Joachim Coens (@joachimcoens) March 29, 2022

