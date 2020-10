'Ik vind niet dat de staat moet weten waar ik ben', zegt de Vlaams Belang-voorzitter op het kopstukkendebat van studentenvereniging LVSV. Coronalert houdt nochtans op anonieme wijze bij welke mensen fysiek in de buurt gekomen zijn.

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken gaat de corona-app Coronalert niet installeren. Dat zei hij op het kopstukkendebat van de liberale studentenkring LVSV aan de Universiteit Antwerpen. Van Grieken noemt de app 'een beetje beangstigend'. 'Ik vind niet dat de staat moet weten waar ik ben', aldus Van Grieken. Coronalert houdt nochtans op anonieme wijze bij welke mensen fysiek in de buurt gekomen zijn. Dat doet het op basis van bluetooth. Wanneer een dokter een test voorschrijft, kan de gebruiker een code in zijn app genereren. Is de test positief, dan wordt de persoon via Coronalert op de hoogte gebracht en kan hij een melding sturen naar iedereen die in de buurt is geweest.Video: herbekijk het integrale kopstukkendebat in AntwerpenVorige week drukte Vlaams Belang-Kamerlid Steven Creyelman ook al zijn opluchting uit dat de app niet verplicht wordt. 'Voor het Vlaams Belang is dat goed nieuws', zei hij. Dat er databases worden opgericht waarbin persoonlijke gegevens worden opgeslagen, vindt Creyelman dan weer minder goed nieuws. 'Wij vertrouwen de Belgische Staat sowieso niet, en al zeker niet met onze gegevens.'Het Vlaams Belang is trouwens niet de enige partij die voorbehoud maakt. Ook PVDA-Kamerlid Sofie Merckx zei afgelopen week dat 'een corona-app tot nu toe nergens echt effectief is gebleken'. Daardoor zal de tool volgens Merckx 'niet veel bijdragen' aan beter contactonderzoek. De app 'houdt ook democratische gevaren in' en kan volgens de PVDA'ster tot 'extra discriminatie' leiden. 'Wat met de mensen die de app niet hebben?'De uitspraken zijn opmerkelijk. Zoals Karine Moykens, voorzitter van het Interfederaal Comité voor Testing & Tracing, het al eerder uitlegde, valt of staat de effectiviteit van de app met het aantal gebruikers. 'Pas als voldoende mensen ermee aan de slag gaan, zal de werking van de app een meerwaarde betekenen in de strijd tegen covid-19', klonk het eerder.Tot nu toe werd Coronalert zo'n miljoen keer gedownload.