Kunstenaar Jan De Cock verhuist naar Brugge. Volgende week opent daar The Bruges Art Institute, zijn nieuwe school. Hij probeert er Brussel mee te vergeten. 'Men lacht graag met de chocoladewinkels in Brugge. Maar hebben wij echt ook zoveel pitabars nodig in Brussel?'

Twee weken voor de plechtige opening is het Bruges Art Institute nog een janboel van jewelste. In de prachtig gerenoveerde burgerwoning aan de statige Spinolarei staan meubilair, half afgewerkte schilderijen en bouwmaterialen kriskras door elkaar. In de kelderverdieping zijn atelierwerkers verwoed in de weer met sculpturen. In de entree staat te midden van de in plastic gehulde lijsten en planken een blauwe golftas, handdoekje over een van de handvaten gedrapeerd. De keurige witte letters laten geen twijfel bestaan over de eigenaar: Jan De Cock.

...