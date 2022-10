Basispakket Energie rondt kaap Kamercommissie

De bevoegde Kamercommissie heeft woensdag het licht op groen gezet voor het basispakket energie dat voor de maanden november en december telkens een korting van 200 euro op de factuur voor gas en elektriciteit moet invoeren. De tekst kreeg in tweede lezing de steun van de meerderheidspartijen en van oppositiepartijen Vlaams Belang en PVDA. N-VA onthield zich omdat een amendement over de timing van de verrekening de eindmeet niet haalde.

Morgen/donderdag staat de wettekst op de agenda van de plenaire Kamer. Indien hij daar ook passeert – wat in de lijn der verwachtingen ligt – is het de bedoeling dat de wet voor maandag in het Staatsblad verschijnt. De leveranciers kunnen dan de dag nadien hun gegevens over vaste en variabele contracten aan de bevoegde administratie ter beschikking stellen.

De regering zal daarop op 4 november het geld overmaken aan de energieregulator CREG, die het op zijn beurt op 10 november aan de leveranciers doorstort. Eens duidelijk is wie de rechthebbenden zijn, kunnen de leveranciers de korting verwerken in de factuur. Voor sommige mensen zal dat al in november zijn, voor anderen is dat december. Dat hangt af van de manier van factureren door de leveranciers, legde minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) uit. Al wordt wel verzekerd dat iedereen zal krijgen waar hij recht op heeft.

‘Er had misschien meer ruimte kunnen zijn indien de tekst vroeger was gestemd’, merkte de minister op. Dat was een verwijzing naar de tweede lezing die door N-VA was gevraagd, toen het wetsvoorstel vorige week ter stemming voorlag. De partij vreesde dat de tekst de rechtszekerheid in het gedrang bracht, tot onvrede van de meerheidspartijen. Kamerlid Bert Wollants voelt zich in die redenering gesterkt door de vijf bladzijden aan opmerkingen die de juridische diensten van de Kamer hebben aangebracht én door de veertien amendementen vanuit de meerderheid. ‘Uw regering heeft ellenlang gewacht met de teksten in te dienen’, aldus Wollants, volgens wie er wel degelijk aanpassingen gebeuren die noodzakelijk zijn voor de uitvoering.

‘Much ado about nothing’

‘Much ado about nothing’, reageerde Van der Straeten. Net als haar partijgenote Kim Buyst en Melissa Depraetere (Vooruit) benadrukte ze dat er geen enkele inhoudelijke opmerking is gekomen die ingrijpt op het systeem. Depraetere laakte dat door de tweede lezing, een aantal andere maatregelen die in de tekst staan en die onmiddellijk in werking treden, pas later van kracht worden.

Ze verwees naar de hogere grenzen voor loonbeslag en de moratoria op faillissementen. ‘Uw manoeuvre heeft niets toegevoegd. U zegt enkel: ’trek uw plan en wacht nog maar een maand op ademruimte’, sneerde de Vlaamse socialiste. Vanuit N-VA en Vlaams Belang rezen ook vragen over de afwezigheid van steun aan mensen met warmtepompen en accumulatieverwarming. Bij de stemming kreeg de tekst echter unanieme steun, behalve van N-VA.

Wollants had nog een amendement ingediend om te preciseren dat de verrekening van de korting vóór eind november moet gebeuren – de tekst heeft enkel 31 december als einddatum -, maar omdat die aanpassing het niet haalde, onthield N-VA zich. Zoals bekend besliste de regering de korting van 200 euro ook in januari, februari en maart te laten doorlopen. Die uitvoering moet later nog via een andere wettekst worden geregeld.