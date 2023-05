Bart Tommelein, Groen en CD&V trekken met stadslijst naar lokale verkiezingen

In Oostende trekken Open VLD, Groen en CD&V samen naar de stembus in 2024. Dat bevestigt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) maandag. Na verschillende gesprekken kwamen de drie partijen tot een akkoord over een gezamenlijke stadslijst. Zo hoopt Tommelein onder meer burgemeester te blijven van de badstad.

Er waren al langer gesprekken aan de gang tussen de meerderheidspartijen in Oostende. ‘Uiteindelijk zijn we met Groen en CD&V tot een akkoord gekomen. Wij blijven afzonderlijke partijen, maar wij trekken samen naar de verkiezingen. Ik heb als burgemeester ook gepolst bij coalitiepartner N-VA, maar zij wilden graag alleen naar de kiezer trekken. Het is dus niet zo dat N-VA uit de boot valt’, zegt Tommelein.

De partijen willen met de nieuwe stadslijst vooral verder een lokaal project uitbouwen. Al zit het nieuwe decreet lokaal bestuur er ook voor iets tussen. ‘Volgens het nieuwe decreet komt de burgemeester automatisch uit de grootste politieke formatie. Met deze samenwerking vergroten wij de kans dat ik kan aanblijven als burgemeester, iets waar ook Groen en CD&V achter staan. Als je meedoet aan verkiezingen, dan wil je winnen.’

Recente verkiezingspeilingen in de nationale politiek hebben volgens de Oostendse burgemeester dan weer geen invloed gehad op de beslissing. ‘De peilingen zitten er voor niets tussen. Er zijn al gesprekken aan de gang sinds het moment dat er sprake was van een nieuw decreet lokaal bestuur. Wij willen vooral lokaal onze projecten kunnen verderzetten’, zegt Tommelein.

Komende zaterdag wordt het voorstel bekendgemaakt bij de partijorganen. Dan moeten leden de stadslijst nog goedkeuren. Wie er precies op de lijst zal staan, is nog niet duidelijk. ‘We hebben een naam voor de lijst die we zaterdag zullen bekendmaken en er zijn verhoudingen afgesproken van wie hoeveel plaatsen moet invullen op de lijst. Het is ook zo dat we enkele onafhankelijken een plek op de lijst zullen geven.’