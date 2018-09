Bart Somers wil rechtstreekse verkiezing burgemeester

Somers zei in een studiodebat met CD&V-voorzitter Wouter Beke in het VTM-nieuws dat hij geen voorstander is van voorakkoorden, al zijn die er volgens hem bij elke partij. 'Als je dat wil vermijden, dan heb je een structurele verandering nodig.'

Rechtstreeks

De liberaal pleit ervoor dat burgers zelf kunnen kiezen wat de volgende coalitie in hun gemeente wordt. 'Dat kan door een rechtstreekse verkiezing van de burgemeester te organiseren. In een eerste ronde komen de kandidaten tegen elkaar op, in een tweede ronde maken de twee best geplaatste een coalitie en bieden zich aan de kiezer aan.'

'Het moet niet in achterkamers gebeuren, het zijn de kiezers die zelf moeten kunnen beslissen wat de volgende coalitie moet zijn. Zo heeft de kiezer meer greep op de toekomst van zijn eigen gemeente.'

Geen meerderheid

Volgens Somers is zijn partij voorstander van zo'n systeem, maar bestaat daarvoor geen meerderheid in het Vlaams parlement.

'Wij zullen daar blijven op aandringen. Telkens wanneer er gemeenteraadsverkiezingen aankomen, voelt men dat dat een manco in ons systeem is.'

Overleg

Beke loopt alvast niet warm voor het voorstel. 'In de realiteit worden burgemeesters bijna rechtstreeks verkozen. Het is ook niet onverstandig dat politici over de partijgrenzen heen voor de verkiezingen met elkaar praten. Ik heb vaker het gevoel gehad bij onderhandelingen dat het beter was geweest mocht er op voorhand overlegd zijn geweest'.

De CD&V-voorzitter herinnerde wel aan de situatie in Kortrijk na de vorige verkiezingen, toen de lijst van Stefaan De Clerck wel de grootste werd, maar Open VLD-kopman Vincent Van Quickenborne hem in snelheid pakte met een coalitie tegen CD&V.

