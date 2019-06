De Mechelse burgemeester Bart Somers (Open VLD) vindt het ontslag van de politieman die een 'racistische' meme van Jinnih Beels verspreidde, nog altijd terecht. 'Ik vond dat toen niet kunnen en ik vind nog altijd dat zoiets niet kan.'

Bert V.L., oud-hoofdinspecteur van de Mechelse politie, is in beroep vrijgesproken van aanzetting tot haat en discriminatie. Hij had twee jaar geleden in een besloten WhatsApp-groep met collega's een foto verspreid van Jinnih Beels, toen diversiteitsmanager van de politie, met als krakkemikkige tekst: 'En waarom zou ik je een hand geven? Jou kleur staat me niet aan.'

...