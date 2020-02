In De Zondagspreekt Vlaams vice-minister president Bart Somers (Open VLD) over de multiculturele samenleving, racisme en Vlaams Belang. 'Racisme is onaanvaardbaar.'

Bart Somers zegt dat iedereen zich moet inspannen om de diverse samenleving van de 21e eeuw een succes te maken. Zowel Vlamingen die hier al generaties zijn als nieuwkomers. Daarvoor is het noodzakelijk dat iedereen dezelfde basiswaarden, zoals gelijkheid tussen man en vrouw en vrijheid van meningsuiting, respecteert; een snelle en sterke inburgering; en het voorkomen van segregatie. 'Ik ben niet naïef. Dat is niet eenvoudig. Sommigen noemen de multiculturele samenleving een mislukking, anderen een succes. Ik zeg dat de twee fout zijn. Het is vooral een realiteit.' Hij gaat verder: 'Wist u dat 37 procent van onze kinderen tot vijf jaar migratieroots hebben? Dat zijn allemaal Vlamingen. We moeten daarmee aan de slag.'

Geconfronteerd met uitspraken van Sam van Rooy (Vlaams Belang) die pleit voor een monoculturele Vlaamse realiteit, maakt Somers zich boos. 'Dat is veredelde toogpraat met een grote ranzigheid. Wat wil die écht? Ik lees tussen de lijnen dat honderdduizenden mensen gedeporteerd moeten worden. ... Ik moet oppassen met historische vergelijkingen, maar toch. (even stil) Als iets kwaakt als een eend, loopt zoals een eend en eieren legt als een eend, dan mag ik ervan uitgaan dat het een eend is, zeker?'

Lees het volledige interview met Bart Somers in De Zondag.

