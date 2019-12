Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) hoopt dat de nieuwe federale regering de strijd tegen de drugscriminaliteit opvoert. 'De capaciteit bij het gerecht moet verveelvoudigen.'

Een Belgische variant van de Drug Enforcement Administration. Dat wenst Bart De Wever zijn stad toe voor 2020 in een filmpje op de website van Gazet van Antwerpen.

De N-VA'er haalt de mosterd uit de Verenigde Staten, waar de 'DEA' een begrip is sinds de jaren 1970. Het agentschap is afhankelijk van het Amerikaans ministerie van Justitie, maar richt zich enkel en alleen op de bestrijding van de drugscriminaliteit.

Volgens De Wever is de escalatie van het drugsgeweld in en rond Antwerpen een 'zaak voor justitie, het parket en de federale gerechtelijke politie'. Hij hoopt naar eigen zeggen dat de volgende federale regering 'de juiste beslissingen neemt om de capaciteit van dat gerecht te verveelvoudigen'. Inclusief de oprichting van een 'soort DEA' binnen de federale gerechtelijke politie, dus.

'Spuugzat'

Het is niet de eerste keer dat De Wever richting Justitie kijkt voor oplossingen in de Scheldestad. In februari kwam het nog tot een aanvaring met bevoegd minister Koen Geens (CD&V). De Wever zei toen dat Justitie tekortschiet in het Stroomplan, het plan uit 2018 dat de war on drugs meerdere versnellingen hoger moest laten schakelen. 'Ik ben de verwijten van straffeloosheid spuugzat', reageerde Geens toen. 'Het zwakke broertje is zeker niet Justitie.'

Volgens De Wevers woordvoerder kadert de huidige oproep in 'onze herhaalde vraag rond de versterking en uitbreiding van de drugsrecherche bij de federale gerechtelijke politie'.

Eind 2017 pleitte Open VLD-minister Philippe De Backer ook al al voor een apart drugsagentschap naar het voorbeeld van de DEA.