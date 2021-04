'Dit is de collectieve verantwoordelijkheid van het vorige schepencollege, een stukje van het huidige college en zelfs van de hele gemeenteraad, die dit meestal eenparig heeft toegejuicht.'

Dat zei Antwerps burgemeester Bart De Wever (burgemeester in het vorige en het huidige college) vrijdag in Terzake op Canvas en in andere media, in een reactie op de audit naar de vzw Let's Go Urban.

Het onderzoek dat de dienst Interne Audit van de stad Antwerpen heeft gevoerd naar de vzw van Vlaams parlementslid Sihame El Kaouakibi, toont aan dat er sprake is van 'mogelijke malversaties' door LGU bij het gebruik van stedelijke subsidies. De stad heeft de audit overgemaakt aan het gerecht.

'We zullen ons helaas moeten aansluiten in het lange rijtje van bedrijven en overheden die naar alle waarschijnlijkheid zijn opgelicht door mevrouw El Kaouakibi', zei De Wever vrijdagavond in een reactie. 'Dat is een bijzonder pijnlijke vaststelling.'

'Als je geld geeft aan iemand die een oplichter blijkt te zijn, draag je daar een politieke verantwoordelijkheid voor. Maar hetzelfde geldt voor ongeveer alle partijen of CEO's van privébedrijven.'

Was betrokken schepen Nabilla Ait Daoud (N-VA), die haar fiat gaf voor een heleboel subsidies, niet alert genoeg? wilde Terzake weten.

'Dit is een collectieve verantwoordelijkheid van het college', aldus De Wever. 'Een schepen geeft geen geld. Heel het college is betrokken.' Terloops gaf hij nog mee dat ook de gemeenteraad de begroting heeft goedgekeurd.

'Twee systeemfouten'

Er zijn volgens de burgemeester twee systeemfouten boven water gekomen. 'De belangrijkste is dat we het bouwheerschap hebben uitbesteed aan Let's Go Urban', aldus De Wever. 'Dat is een goede techniek, want dan kan je snel en efficiënt bouwen, maar als je dat doet met een oplichter, maakt dat jou kwetsbaar. Die systeemfout moeten we onmiddellijk rechttrekken.' De tweede systeemfout is volgens hem dat een overheid kwetsbaar wordt als ze met sociaal ondernemers in zee gaat die niet te goeder trouw zijn.

De Wever ontkende formeel dat er ooit sprake van was dat El Kaouakibi op een N-VA-lijst zou komen. 'Ik heb maar twee ontmoetingen met haar gehad en ik heb nooit veel appreciatie gehad', aldus de burgemeester. Hij noemde het volstrekt ondenkbaar dat ze ooit op een lijst zou komen.

Eerder zei de burgemeester tegenover VRT NWS dat Let's Go Urban een week de tijd om te verantwoorden of zo'n half miljoen euro terecht zijn uitgegeven en niet weggesluisd zijn. Maar 'ik acht de kans dat men dat zal kunnen eerlijk gezegd héél klein, quasi onbestaande', aldus De Wever.

'Net als heel de samenleving zijn we achterovergevallen', ging De Wever verder. 'Samen met heel veel andere overheden en wellicht ook private bedrijven vrezen wij dat we opgelicht zijn door die organisatie.'

Dat zei Antwerps burgemeester Bart De Wever (burgemeester in het vorige en het huidige college) vrijdag in Terzake op Canvas en in andere media, in een reactie op de audit naar de vzw Let's Go Urban.Het onderzoek dat de dienst Interne Audit van de stad Antwerpen heeft gevoerd naar de vzw van Vlaams parlementslid Sihame El Kaouakibi, toont aan dat er sprake is van 'mogelijke malversaties' door LGU bij het gebruik van stedelijke subsidies. De stad heeft de audit overgemaakt aan het gerecht. 'We zullen ons helaas moeten aansluiten in het lange rijtje van bedrijven en overheden die naar alle waarschijnlijkheid zijn opgelicht door mevrouw El Kaouakibi', zei De Wever vrijdagavond in een reactie. 'Dat is een bijzonder pijnlijke vaststelling.''Als je geld geeft aan iemand die een oplichter blijkt te zijn, draag je daar een politieke verantwoordelijkheid voor. Maar hetzelfde geldt voor ongeveer alle partijen of CEO's van privébedrijven.' Was betrokken schepen Nabilla Ait Daoud (N-VA), die haar fiat gaf voor een heleboel subsidies, niet alert genoeg? wilde Terzake weten.'Dit is een collectieve verantwoordelijkheid van het college', aldus De Wever. 'Een schepen geeft geen geld. Heel het college is betrokken.' Terloops gaf hij nog mee dat ook de gemeenteraad de begroting heeft goedgekeurd.Er zijn volgens de burgemeester twee systeemfouten boven water gekomen. 'De belangrijkste is dat we het bouwheerschap hebben uitbesteed aan Let's Go Urban', aldus De Wever. 'Dat is een goede techniek, want dan kan je snel en efficiënt bouwen, maar als je dat doet met een oplichter, maakt dat jou kwetsbaar. Die systeemfout moeten we onmiddellijk rechttrekken.' De tweede systeemfout is volgens hem dat een overheid kwetsbaar wordt als ze met sociaal ondernemers in zee gaat die niet te goeder trouw zijn. De Wever ontkende formeel dat er ooit sprake van was dat El Kaouakibi op een N-VA-lijst zou komen. 'Ik heb maar twee ontmoetingen met haar gehad en ik heb nooit veel appreciatie gehad', aldus de burgemeester. Hij noemde het volstrekt ondenkbaar dat ze ooit op een lijst zou komen.Eerder zei de burgemeester tegenover VRT NWS dat Let's Go Urban een week de tijd om te verantwoorden of zo'n half miljoen euro terecht zijn uitgegeven en niet weggesluisd zijn. Maar 'ik acht de kans dat men dat zal kunnen eerlijk gezegd héél klein, quasi onbestaande', aldus De Wever. 'Net als heel de samenleving zijn we achterovergevallen', ging De Wever verder. 'Samen met heel veel andere overheden en wellicht ook private bedrijven vrezen wij dat we opgelicht zijn door die organisatie.'