Bart De Wever: 'Er is geen voorakkoord en in ben ook niet van plan er een te maken'

N-VA-voorzitter en Antwerps burgemeester Bart De Wever heeft zondag in VTMNIEUWS formeel ontkend dat hij een voorakkoord heeft om na de verkiezingen een Vlaamse coalitie te vormen met SP.A en Open VLD, de twee partijen waarmee hij samen de stad Antwerpen bestuurt.

'Er is geen voorakkoord en ik ben ook niet van plan om een voorakkoord te maken', zei De Wever.

CD&V-fractieleider in het Vlaams Parlement Peter Van Rompuy zei onlangs in een interview met Knack dat hij van socialisten had gehoord dat er een 'geheim akkoord' is om de Antwerpse Bourgondische coalitie (N-VA, SP.A en Open VLD) in Vlaanderen uit te rollen. De Wever zegt 'formeel' dat dit niet het geval is. N-VA wil ook liever niet met Groen besturen, omdat de groene partij op thema's als migratie, socio-economische thema's of onderwijs 'haaks' staat op de standpunten van N-VA.

Vlaanderen onderzoekt momenteel scenario's voor een mogelijke invoering van rekeningrijden. De Wever benadrukt dat daarover nog niets is beslist. Hij zegt 'absoluut niet overtuigd' te zijn van wat er tot nu toe uit de studie is gekomen. 'Het is absoluut niet de bedoeling dat het om een lastenverhoging gaat', aldus De Wever.