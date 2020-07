SP.A-voorzitter Conner Rousseau heeft de voorzitters van CD&V, Open VLD en MR meegegeven welke elementen volgens de Vlaamse socialisten in een startnota over de vorming van een federale regering moeten staan, zo is woensdagavond vernomen in partijkringen.

In zijn nota vraagt Rousseau onder meer dat een volgende federale regering zou inzetten op bijkomende maatregelen voor de versterking van de gezondheidszorg en voor een grotere fiscale bijdrage van grote vermogens en multinationals. Meer belasting op consumptie wil de partij niet.

Daarmee legt Rousseau de bal opnieuw in het kamp van Joachim Coens (CD&V), Georges-Louis Bouchez (MR) en Egbert Lachaert (Open VLD). De drie proberen een zogenaamde Arizona-coalitie op de been te brengen, waarbij N-VA, het CDH en SP.A tot de huidige regering toetreden. Vooral voor SP.A is het geen sinecure om zonder de Franstalige zusterpartij PS in een coalitie te stappen.

Maandag nog maanden Coens, Lachaert en Bouchez de betrokken partijen aan om snel duidelijkheid te verschaffen. Na de repliek van Rousseau is het nu aan de drie voorzitters om duidelijkheid te verschaffen over de inhoud van de startnota die zou moeten dienen als basis voor gesprekken, klinkt het bij SP.A.

'Bouchez niet altijd lief'

Rousseau heeft overigens nog geen overleg gehad met de drie partijvoorzitters samen. Woensdagavond had hij wel een afspraak met Bouchez. 'Hij was niet altijd zo lief voor me, maar dit land gaat kapot aan zever. Ik wil oplossingen en praten', zo kondigde Rousseau de afspraak aan op Instagram.

Political date 😄

Op zoek naar oplossingen...

À la recherche de solutions... #begov 🇧🇪 pic.twitter.com/TXe5USn7Ut — Georges-L BOUCHEZ (@GLBouchez) July 1, 2020

