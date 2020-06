Een Vlaamse regering met Vlaams Belang ligt binnen handbereik, zegt Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken. 'Hop-hop, De Wever! Zet een tandje bij!'

De ontboezemingen van gewezen Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten in De afspraak op vrijdag, vorige week, hebben Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken allerminst verrast. Dat N-VA-voorzitter Bart De Wever de liberalen vorig jaar 'rijkelijk wilde belonen' om een Vlaamse regering met Vlaams Belang te maken, lijkt hem niet uitgesloten. 'Ik heb meermaals gezegd dat die onderhandelingen niet voor de bühne waren. Ik geloof dat De Wever oprecht was.'

...

De ontboezemingen van gewezen Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten in De afspraak op vrijdag, vorige week, hebben Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken allerminst verrast. Dat N-VA-voorzitter Bart De Wever de liberalen vorig jaar 'rijkelijk wilde belonen' om een Vlaamse regering met Vlaams Belang te maken, lijkt hem niet uitgesloten. 'Ik heb meermaals gezegd dat die onderhandelingen niet voor de bühne waren. Ik geloof dat De Wever oprecht was.'Volgens sommige N-VA'ers liegt Rutten over die beloning. Tom Van Grieken: Dat weet ik niet. Ik zie wel dat een partij die ministers mocht leveren minder loyaal is dan wij, een partij die aan de kant gezet is. Dat zegt iets over hoeveel een gegeven woord waard is.Het heeft ook 'echt niet veel gescheeld' of er was een regering met Vlaams Belang geweest, zei Rutten nog.Van Grieken: De Wever was zo intelligent om common ground te vinden om één partij over de streep te trekken. Ik had geen ambitie om alleen gedoogsteun te leveren. Het Vlaams Parlement is een legislatuurparlement: je kunt de stekker er niet uittrekken om naar verkiezingen te gaan. Ik ben blij dat nog eens duidelijk is gemaakt dat we er niet voor de show zaten. Een stem voor Vlaams Belang is dan toch niet zo'n weggegooide stem als De Wever vroeger beweerde. In de peilingen nadert Vlaams Belang stilaan de 30 procent. Wat wilt u doen als u die score ooit bij verkiezingen behaalt? Van Grieken: We moeten evolueren van een zweeppartij naar een beleidspartij. Daarvoor moeten we ons eigen boeltje op orde hebben én de voorwaarden scheppen waaronder we die evolutie kunnen maken. In 2024 moeten we de grootste worden, zodat ze niet om ons heen kunnen.De grootste zijn volstaat niet.Van Grieken: (gedecideerd) Wij moeten zien dat we een respectabele rechtse partij zijn en de N-VA moet stoppen met verliezen in de peilingen. Hop-hop, De Wever! Zet een tandje bij! De N-VA moet haar centrumrechtse profiel terugvinden. Ze moet de CD&V en de Open VLD opeten en niet onnodig de strijd op rechts aangaan. Dát is de weg naar een Vlaams front in 2024. Nog een beetje en we hebben niemand meer nodig. De N-VA is uw geprefereerde partner.Van Grieken: Ja, maar we mogen onze eieren niet in één mandje stoppen. Gouverner, c'est prévoir. Achter de schermen gooien we lijntjes uit. Ik zie me wel met de CD&V samenwerken, waar er rechtse elementen zijn zoals Hendrik Bogaert en Pieter De Crem. En de Open VLD heeft genoeg kiezers die het beu zijn.Staan de neuzen binnen de N-VA wel in dezelfde richting?Van Grieken: Bij de N-VA waren er twee groepen: zij die met ons wilden samenwerken en zij die met ons wilden samenwerken. De ene groep wilde de stoere praatjes van de N-VA waarmaken met onze steun, de andere wilde ons zien mislukken. Er zijn nog altijd figuren in uw partij die zeer moeilijk liggen, zoals Filip Dewinter. Van Grieken: De N-VA heeft ons nóóit gevraagd dat hij een stap opzij zou zetten. Het zou ook een zwaktebod geweest zijn: is het Dewinter niet, dan wel Dries Van Langenhove. Of Chris Janssens. Of Van Grieken. Het moet over inhoud gaan. Er is dus geen 'Chinese Muur' tussen Vlaams Belang en de N-VA?Van Grieken: We zijn twee verschillende partijen. Er zijn punten waar zij niet over gaan en vice versa. Maar misschien kunnen we wel met z'n tweeën op die Chinese Muur gaan zitten?