Bakkersfederatie: ‘Niet ondenkbaar dat brood binnenkort 3 euro kost’

Een brood kan binnenkort wel eens 3 euro gaan kosten. Dat stond dinsdag te lezen in Gazet van Antwerpen. De bakkersfederatie Bakkers Vlaanderen bevestigt het probleem.

Door de oorlog in Oekraïne en de droogte in India wordt er dit jaar een kleinere graanoogst verwacht. Hierdoor zal de prijs van bloem blijven stijgen, en ‘die is tegenover januari 2021 al meer dan verdubbeld’, zegt Eddy Van Damme van Bakkers Vlaanderen. Maar het is niet alleen daardoor dat de prijs van een brood stijgt. Ook de prijzen van energie en zelfs die van broodzakken schieten de lucht in. ‘Er zijn al maatregelen genomen, deze zomer zal de gasprijs bijvoorbeeld dalen, maar momenteel zitten bakkers met hoge rekeningen,’ legt Van Damme uit, ‘dat zorgt onvermijdelijk voor prijsstijgingen, maar er spelen ook andere factoren mee.’

Naast de productiekost stijgt ook de personeelskost. Enerzijds wordt het duurder voor bakkers om personeel te betalen. ‘Dit jaar zijn de lonen al twee keer geïndexeerd. Dat zijn bijkomende kosten’, klinkt het. Anderzijds wordt het ook moeilijker om personeel te vinden. Het feestdagen- en weekendwerk is voor veel mensen een afknapper. Daardoor zijn er ook veel bakkers die het minder zien zitten hun stiel verder te zetten, vooral in combinatie met de stijgende kosten. De bakkersfederatie ziet het aantal bakkerswinkels jaar na jaar dalen.

Het is door al die factoren dat de prijs van een brood het afgelopen jaar al gestegen is van 2,40 euro naar 2,70 euro. En ‘het is niet ondenkbaar dat een brood binnenkort 3 euro kost’, klinkt het bij de federatie. Al willen ze geen overhaaste voorspellingen doen. ‘Wij hebben geen glazen bol, dus het is moeilijk om te zeggen hoe de prijzen nog gaan evolueren.’