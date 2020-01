Moet de N-VA deel uitmaken van de volgende federale coalitie? 'Het lijkt me logisch dat grote partijen deel uitmaken van de regering', zegt Open VLD-vicepremier Alexander De Croo. Zijn federale collega Maggie De Block voegt daaraan toe dat in een volgende formatieronde 'ook het communautaire' aan bod moet komen. Het lijken twee bescheiden toenaderingen tot de N-VA: liberale avances om volgende week alsnog opgepikt te worden door Paul Magnette (PS) en de Bart De Wever (N-VA).

Maggie De Block zei vanochtend aan Knack dat het na zes weken informateurschap van Joachim Coens en Georges-Louis Bouchez dringend tijd is voor een volgende en finale fase in de formatie. 'Ik denk dat men dinsdag toch een stap verder moet gaan. Na zes weken nog eens voor deze twee informateurs: dat zou moeten volstaan om naar een preformateurschap te gaan. Eén of twee mensen het veld in te sturen.' De Block rekent erop dat Coens en Bouchez op dit moment een finale coalitie in de steigers zetten: 'Ja, dat zou eigenlijk de conclusie moeten zijn van de twee informateurs, dat er mogelijk een draagvlak is tussen een aantal partijen over een aantal grote thema's.'Of de N-VA, als grootste Vlaamse partij, deel moet uitmaken van die volgende coalitie? De Open VLD antwoordde de voorbije weken niet met 'ja' of 'neen.' Vicepremier Alexander De Croo gaf voor de start van de federale ministerraad aan van wél: 'Het lijkt me logisch dat grote partijen deel uitmaken van de regering', antwoordde hij op de vraag of Bart De Wever na dinsdag moet gemandateerd worden als preformateur of informateur. In november zei Alexander De Croo in het Canvasprogramma Terzake nog dat ons land helemaal geen nood heeft aan een staatshervorming: 'Dat is een communautaire discussie waar je langs geen kanten weet waar je zal uitkomen, waarmee we misschien weer 500 dagen blokkering zullen hebben.' Minister van Volksgezondheid Maggie De Block liet vanochtend een ander geluid horen. De volgende federale onderhandelingsronde moet 'een draagvlak creëren voor tal van domeinen, zoals het socio-economische maar ook het communautaire.' De Block reageerde daarmee ook op de bokkensprong van MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez, die door het Franstalige magazine Wilfried liet optekenen dat hij terug wil naar een unitaire, Belgische staat. De Block: 'Voor mij is het belangrijk dat we eigenlijk een goed functionerende overheid hebben. En als we daarvoor moeten verder regionaliseren, dan zal dat zo moeten zijn.' Zoals haar partij bewandelt De Block de communautaire piste weliswaar in twee richtingen. Zo herhaalde ze vanochtend bij de Franstalige nieuwszender LN24 dat er een herfederalisering nodig is van haar bevoegdheid Volksgezondheid. De Block is de versplintering van het gezondheidsbeleid al lang beu. Nu valt echter op dat ze benadrukt dat er ook kan gesproken worden over een verdere regionalisering. Het betekent dat wat haar betreft de liberalen geen neen zeggen tegen een zevende staatshervorming.Lees verder onder de videoDe Open VLD is in een aanhoudende politieke kramp geschoten sinds de informateurs het zogenaamde Rode Duivel-scenario aan het uittesten zijn: een coalitie rond de as N-VA-PS geflankeerd door de MR, de SP.A en CD&V. De Rode Duivels - iemand moet er eens een andere naam voor uitvinden - tellen samen 80 zetels. En dat dus zonder de Open VLD, op uitdrukkelijke verzoek van Paul Magnette. Dat is het primaire scenario van Coens en Bouchez dat volgde na de onzalige aanvaringen in de media tijdens het kerstreces tussen Gwendolyn Rutten en Bart De Wever. Binnen vier dagen brengen de informateurs verslag uit bij de koning en de verwachtingen zijn hooggespannen, terwijl de Vlaamse liberalen de bui al zien hangen: dat ze er niet bij gaan zijn. Na 20 jaar federaal meebesturen zouden ze er nu kunnen uitliggen. Dat verklaart ongetwijfeld de kleine openingen die De Croo en De Block vandaag maken naar de N-VA.