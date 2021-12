Het ruimtelijk uitvoeringsplan van de Antwerpse Slachthuissite 'werd niet met het oog op het algemeen belang vastgesteld'. Dat schrijft de auditeur van de Raad van State in een advies dat Apache kon inkijken.

De manier waarop de stad Antwerpen samenwerkte met voormalig projectontwikkelaar Land Invest Group leidde tot een illegaal ruimtelijk plan voor de Slachthuissite. Tot die conclusie komt de auditeur van de Raad van State in een opmerkelijk advies, schrijft Apache.

De banden tussen Land Invest Group van Erik Van der Paal en Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) liggen al langer onder vuur. In 2017 publiceerde Apache beelden van een feestje van Van der Paal in sterrenrestaurant 't Fornuis waarop het quasi voltallige schepencollege werd uitgenodigd.

Volgens de auditeur was het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor de Slachthuissite, dat ook dateert van 2017, niet in het algemeen belang. 'De focus (ligt) op maximale invulling van het plangebied en winstoptimalisatie, zodat het plan niet met het oog op het algemeen belang werd vastgesteld', luidt het advies.

En toch zal het niet tot een vernietiging van het plan komen, omdat de partijen die in 2019 naar de Raad van State stapten om het RUP te laten vernietigen een akkoord bereikten met Triple Living en Immobel, de projectontwikkelaars die Land Invest Group ondertussen hebben overgenomen.

