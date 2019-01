Asielaanvragen met 19 procent gestegen in 2018

In december daalde het aantal asielaanvragen dan weer met 35 procent in vergelijking met november. Met 1.253 mensen die een verzoek tot internationale bescherming hebben ingediend, gaat het zelfs om het laagste aantal voor een decembermaand sinds 2008, zegt het kabinet-De Block. Het hele voorbije jaar hebben 23.443 mensen een asielaanvraag ingediend in ons land, bijna 20 procent meer dan in 2017.

De stijging zette zich vooral in de tweede helft van het jaar door. Hoewel dat het opvangnetwerk onder zware druk zette, hebben alle aanvragers intussen wel opvang gekregen in afwachting van de beoordeling van hun asielaanvraag, maakt De Block zich sterk. "Dankzij het puike werk van alle betrokkenen zijn de wachtrijen aan het Klein Kasteeltje van de baan", zegt ze.

Het grootste aantal aanvragers kwam vorig jaar uit Syrië (3.702), gevolgd door Palestina (2.468), Afghanistan (2.030) en Irak (1.758). Vooral het aantal Palestijnse asielaanvragers nam toe, zeker sinds deze zomer. Het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) heeft zijn richtlijnen begin december al aangepast. Sindsdien krijgen Palestijnen uit de Gazastrook niet langer quasi automatisch een erkenning als vluchteling.

De Block vroeg het CGVS bij haar aantreden later die maand om na te gaan of de status van de reeds erkende vluchtelingen uit het gebied kan worden ingetrokken. Er wordt ook nog werk gemaakt van een ontradingscampagne gericht op Palestijnen, aldus De Block.