Vorige donderdag stuurde Aquafin - het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de waterzuivering in het Vlaamse gewest - verschillende stalen afvalwater uit Vlaanderen naar het gespecialiseerde Nederlandse labo KWR, dat eerder ook al Nederlandse stalen analyseerde. 'We hebben de resultaten van een eerste reeks stalen binnen, namelijk uit Wulpen, Genk, Poperinge, Lo-Reninge en Langemark', zegt Marjoleine Weemaes, manager van de afdeling onderzoek en innovatie bij Aquafin. 'In het ruwe afvalwater werd erfelijk materiaal (RNA) van het virus aangetroffen. Let wel: dat duidt niet op de aanwezigheid van een infectieus virus. Het RNA blijft nog bestaan nadat het virus zijn infectievermogen al heeft verloren. Deze resultaten lagen in de lijn van de verwachtingen, en zijn helemaal vergelijkbaar met wat ze ook in Nederland hebben vastgesteld.' Aquafin liet ook gezuiverd afvalwater testen. Daarin werden geen virusdeeltjes aangetroffen. Vorige week stelde Weemaes al op Knack.be dat ongerustheid nergens voor nodig is: 'Tot op vandaag is niet vastgesteld dat de virussporen die in afvalwater worden aangetroffen ook besmettelijk zouden zijn. Corona is een respiratoir virus. Dat betekent dat het voornamelijk wordt overgedragen via druppeltjes in de lucht door het hoesten en niezen van een drager van het virus. Ook internationaal is men het erover eens dat er geen aanwijzingen zijn dat afvalwater een rol zou spelen in de overdracht van het virus. Een virus kan zich niet reproduceren buiten zijn gastheer, en wordt afgebroken onder invloed van temperatuur, zuurtegraad en bijvoorbeeld desinfectie. Mensen hoeven zich daarom geen zorgen te maken, ook niet als ze dichtbij een gracht met afvalwater wonen.'Toch houdt Aquafin nog een slag om de arm. 'Het gaat om een nieuw virus waarover nog niet alles bekend is, dus is voorzichtigheid geboden en gelden voor onze eigen medewerkers dezelfde voorzorgsmaatregelen als bij andere biologische stoffen. Van het virus dat buikgriep veroorzaakt, is bijvoorbeeld wél duidelijk dat het via afvalwater overgedragen kan worden. Daarom draagt ons personeel dat met afvalwater in contact komt beschermingsmiddelen.'