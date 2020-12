N-VA-Kamerlid Theo Francken vraagt dat Kamervoorzitter Éliane Tillieux (PS) haar excuses aanbiedt. Aanleiding is het applaus van de voorzitter voor een parlementslid dat insinueerde dat Francken handelde uit seksistische motieven.

'Ik vind het gewoon schandalig, echt schandalig.' Een Kamerdebat over fysieke testen bij het leger raakte dinsdag zwaar verhit. De woordenwisseling ontspoorde zodanig dat N-VA-Kamerlid Theo Francken excuses vraagt aan Kamervoorziter Éliane Tillieux (PS).

Aanleiding was het applaus van de Kamervoorzitter voor een tussenkomst van CDH-parlementslid Vanessa Matz. Die was het debat tussen Francken en minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) beu. Francken had Dedonder een drietal keer een gebrek aan dossierkennis verweten. Het debat tussen beiden ging op en neer over de al dan niet stopzetting van fysieke proeven bij Defensie door de coronaregels.

Op een bepaald moment komt CDH'ster Matz tussen - net als Francken maakt ze deel uit van de oppositie. Toch neemt Matz het op voor de minister. 'U zegt dat ze haar dossiers niet kent omdat u niet tevreden bent met haar antwoord.' Waarop ze insinueert dat Francken handelt uit seksistische motieven. 'Ik vraag me af of u ook zo hardnekkig zou zijn tegenover een mannelijke minister.'

Na jarenlang als regeringslid - die een streng maar rechtvaardig migratiebeleid voorstaat - door eng denkend Franstalig links uitgescholden te zijn voor RACIST en FASCIST, kreeg ik er gisteren een nieuwe bij: SEXIST.



De Kamervoorzitter vond het geweldig en applaudisseerde mee. pic.twitter.com/Wk2uQKoFg7 — Theo Francken MP (@FranckenTheo) December 16, 2020

Het oppositielid krijgt daarvoor applaus van de meerderheidspartijen. Kamervoorzitter Tillieux sluit zich daarbij aan. Daardoor ontsteekt Francken in woede. 'Heb ik het goed begrepen dat u de onwaarschijnlijk laaghartige opmerking en sneer dat wat ik zeg seksistisch geïnspireerd zou zijn, steunt? Heb ik dat goed begrepen, mevrouw de voorzitster? Ik vind dat stuitend. Ik heb dat nog nooit meegemaakt en ik zit twintig jaar in de Wetstraat.'

Haar reactie was zeer ongepast. N-VA-fractieleider Peter De Roover

Ad feminam

Tillieux, de eerste vrouwelijke Kamervoorzitter in de Belgische geschiedenis, verdedigt zich door te zeggen dat ze applaudisseerde omdat Francken zijn spreektijd zou misbruiken.

Achteraf geeft CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten (CD&V) aan de stijl van Francken evenmin te kunnen smaken: 'Wanneer iemand de andere ad hominem of ad feminam beschuldigt van een gebrek aan dossierkennis, kan men het daarmee eens zijn of niet, maar dat hoeft geen tien keer gezegd te worden.'

De Kamervoorzitter wordt in ons land weliswaar vanuit de meerderheidspartijen gekozen, maar wordt toch geacht zich neutraal op te stellen. Volgens de regels mag de voorzitter zich enkel in het debat mengen wanneer hij of zij de voorzittersstoel verlaat.

Francken kondigt aan een brief te sturen naar Tillieux om de kwestie aan te kaarten. Ook N-VA-fractieleider Peter De Roover zal haar aanschrijven. 'Haar reactie was zeer ongepast', zegt hij.

Éliane Tillieux (PS) op 15 december 2020. © Belga

