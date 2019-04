Anuna De Wever op twaalfde klimaatmars: 'Ik ben "pissed" dat we hier nog elke week moeten staan'

De klimaatmars van Youth for Climate bracht donderdag slechts 500 spijbelaars op de been in Brussel. Toch blijven de klimaatjongeren en boegbeeld Anuna De Wever enthousiast. Ze geven niet op en blijven spijbelen tot aan de verkiezingen op 26 mei.

'Het blijft leuk, want de sfeer blijft goed. Ongeacht met hoeveel personen we zijn. Natuurlijk ben ik wel "pissed" dat we hier nog steeds moeten staan elke week. Ik had gehoopt dat het niet zo ver moest komen', vertelt De Wever.

De paasvakantie wordt waarschijnlijk geen moment van pauze voor de klimaatjongeren. Ze willen hun engagement blijven tonen. 'We gaan de komende dagen bespreken of we ook in de paasvakantie de acties voortzetten, maar waarschijnlijk wel. Anders krijg je enkel commentaar. Langs de andere kant denk ik wel dat de mensen, en wij ook, even een pauze kunnen gebruiken', zegt De Wever.

Landbouwers

De twaalfde mars voor een betere toekomst van Youth for Climate kreeg donderdag het gezelschap van een delegatie landbouwers. Zij komen in Brussel hun steun betuigen, want ook zij voelen de gevolgen van de klimaatopwarming.

'Wij zijn de eerste slachtoffers van de klimaatopwarming', zegt Sebastien Geens van de Fédération des jeunes agriculteurs. 'Enkele jaren spraken ze enkel van de gevolgen in de zuidelijke landen, maar nu worden ook wij er steeds vaker mee geconfronteerd. We hebben twee jaren gekend met grote droogtes en wij moeten ons elk jaar aanpassen en zelfs andere gewassen cultiveren.'

Tegelijkertijd komen de landbouwers duidelijk maken dat ze bewust bezig zijn met het klimaat en grote investeringen doen. Vaak voelen ze zich daarin financieel niet gesteund door de regering.

'Ook wij hebben onze verantwoordelijkheid in de klimaatopwarming, maar we willen dat ook relativeren want in de laatste dertig jaar hebben we onze uitstoot van broeikasgassen met 20 procent verminderd', aldus Geens.

Naast de landbouwersstappen nog verschillende andere groepen mee in de mars. De grootouders voor het klimaat, leden van de scouts en ook Teachers en Workers for Climate zijn aanwezig.

Druk

Het is intussen aftellen geblazen tot aan de verkiezingen. Nog zeven weken en die zeven weken blijft Youth for Climate vullen met acties voor een betere toekomst en een beter klimaat.

'Het is belangrijk dat we de druk blijven behouden. De boodschap is echt aangekomen, maar dan gaan ze toch niet voor de herziening van artikel 7bis. Dat kan ik niet snappen. Ze moeten het serieus beginnen nemen. Al die minimale klimaatregelen opsommen die ze nu nemen, daar gaan we niet gelukkig van worden', besluit De Wever.

Antwerpen

In Antwerpen zijn klimaatspijbelende jongeren voor de negende keer samengekomen en door de binnenstad getrokken om een ander klimaatbeleid te eisen. De opkomst lag met een honderdtal aanwezigen aan de lage kant. De jongeren hadden ditmaal groene kledij aangetrokken om hun boodschap kracht bij te zetten.

De negende Antwerpse klimaatactie was vooral een initiatief van Students for Climate, die opnieuw door de binnenstad marcheerden met slogans als 'What do we want? Climate justice! When do we want it? Now!'. Onder de deelnemers waren ook enkele vertegenwoordigers van Grootouders voor het klimaat.

De wat lage opkomst viel mogelijk te verklaren door de afwezigheid van enkele van de drijvende krachten achter Youth for Climate. De stoet vertrok donderdagochtend voor de tweede keer op rij aan de ingang van de Voetgangerstunnel aan de Sint-Jansvliet. Het traject werd onder meer wegens werkzaamheden wat verlegd en kreeg het Stadspark aan de Leien als eindpunt.