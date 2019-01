Anuna De Wever op klimaatmars: 'Ik vind de reacties van politici een beetje jammer'

De klimaatjongeren hadden twee weken geleden een onderhoud met de Vlaamse regering, waarna minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) liet weten de jongeren rond de tafel te willen brengen met klimaatexperts. De minister kondigde aan een jongere uit elke Vlaamse gemeente te willen uitnodigen, of zowat driehonderd in totaal.

'Ik vind de reacties van politici een beetje jammer, omdat ik het gevoel heb dat ze nog steeds de urgentie niet inzien', zei Anuna De Wever zondag. 'De oplossingen zijn er, er zijn manieren om dit probleem aan te pakken. Alle experts tonen aan dat dat nu moet, maar dat is precies nog niet helemaal duidelijk.'

De jongeren zijn wel tevreden dat er nu ook verschillende andere initiatieven worden genomen, zoals door de grootouders. 'We hoopten dat we mensen gingen inspireren', zei Kyra Gantois. 'Wij spreken de jeugd aan, maar natuurlijk mogen ook ouderen hetzelfde opstarten.' De mars van zondag is volgens Anuna een kans voor volwassenen om steun te betuigen, 'aangezien zij niet kunnen spijbelen'.