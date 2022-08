Anuna De Wever neemt afscheid van Youth for Climate

Anuna De Wever, oprichtster en boegbeeld van Youth for Climate (YFC) heeft woensdag op Instagram bekend gemaakt dat ze afscheid neemt van de klimaatjongeren. “Ik draag nu bij aan nieuwe en boeiende projecten met andere actoren”, vertelt ze in haar Instagrampost. Welke dat zijn, geeft ze nog niet prijs.

“Ik ben al sinds dag één bij YFC, toen we nog met z’n vieren op een bank zaten, met te veel biertjes en een grote droom. Vandaag maakt het deel uit van een wereldwijde beweging die is uitgegroeid tot een machtige politieke kracht”, zegt De Wever over haar klimaatbeweging.



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Als tienermeisje groeide De Wever uit tot een leidend voorbeeld voor alle Belgische jongeren die de toestand van de klimaatopwarming willen aanklagen. Met hun spijbelacties en klimaatmarsen inspireerden ze vele duizenden mensen.

“Ik heb de afgelopen jaren als jonge activist veel geleerd. Ik heb overwinningen gevierd en geleerd van mijn vele fouten, en ik begin te begrijpen waar ik denk dat mijn bijdrage het grootst kan zijn. Ik wil de bewegingen en activisten blijven steunen die niet zo bevoorrecht zijn als ik”, aldus De Wever.

Haar boodschap op sociale media sluit ze, zoals ze dat al heel vaak deed, af met de oproep tot een grootschalige beleidsverandering die de klimaatzaak serieus neemt. De Wever belooft dat ze daarvoor zal blijven strijden.