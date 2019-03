Anuna De Wever: 'Distantiëren ons volledig van de relschoppers'

De gewelddadige actie van de gele hesjes was een smet op de derde grote klimaatmars in Brussel. De organisatoren van Rise for Climate en ook Anuna De Wever betreuren het voorval.

Het voorval gebeurde ongeveer halfweg de klimaatmars toen de gele hesjes zich van de menigte afscheidden en in de Wetstraat enkele ruiten ingooiden en de gebouwen met graffiti besmeurden. De 8.000 klimaatbetogers werden door het voorval even opgehouden in de Wetstraat, maar nadien verliep de mars zonder incidenten. 'Dat was niet fijn. Het is jammer dat er herrieschoppers dingen komen beschadigen, want wij hebben altijd heel propere en vreedzame marsen gehouden. We toonden allemaal een vredeteken en distantieren ons er volledig van', zegt Anuna De Wever.

De organisatoren zijn blij dat het probleem snel verholpen werd. Eerder stapten er ook al gele hesjes mee in de klimaatmarsen, maar die waren altijd vreedzaam. 'De politie heeft zijn werk gedaan en heeft hen kunnen wegdrijven. Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen bij onze betogers. Dat is positief', zegt Kim Lê Quang van Rise for Climate.

Een 70-tal gele hesjes is opgepakt, laat de politie Brussel-Hoofdstad Elsene weten.

De strijd van de klimaatbetogers wordt intussen voortgezet, ondanks het feit dat de herziening van grondwetsartikel 7bis donderdag niet werd goedgekeurd in het parlement. 'Dat was erg teleurstellend. Daarom blijven mensen ook op straat komen. De politici moeten beseffen dat hoe minder zij doen, hoe meer wij doen. Ik hoop echt uit de grond van mijn hart dat we niet genegeerd worden. We blijven op straat komen en dat is democratie', zegt De Wever.

7000 deelnemers in Luik

Aan de klimaatmars in Luik namen 7.000 mensen deel. Bij aanvang van de mars aan het station Luik-Guillemins waren dat er nog maar 2.000. Op het einde van de betoging telde de politie op Esplanade Saint-Léonard er zowat 7.000.

De mars ging uit van de organisatie Liège pour le climat en werd georganiseerd in navolging van de klimaatmars in Brussel van het collectief Rise for Climate. De deelnemers verzamelden rond 11.30 uur aan het station Luik-Guillemins. Daar werden enkele toespraken gehouden en vervolgens trokken de betogers door de straten.