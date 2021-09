Herman Van Goethem, rector van de Universiteit Antwerpen, wil strengere regels rond studentendopen. Hij wil een nieuw charter waarin duidelijk staat dat álle doopactiviteiten in de publieke ruimte moeten plaatsvinden. Dat zou het einde betekenen van de 'schachtenverkoop', schrijven Het Nieuwsblad en De Standaard woensdag.

Voor meer dan een dag, en soms zelfs een volledige week. Zo lang geldt het 'eigendomsrecht' na een schachtenverkoop, waarbij schachten - gedoopte eerstejaarsstudenten - per opbod 'verkocht' worden. De schacht wordt dan tijdelijk het 'bezit' van de hoogste bieder.

Dat dat eigendomsrecht zo lang duurt, zet volgens rector Van Goethem de deur open voor allerlei vormen van misbruik, want er kan onmogelijk de hele tijd controle worden uitgevoerd. Daarom trekt hij met een duidelijke eis naar het overleg dat de stad Antwerpen organiseert: 'De schachtenverkoop moet expliciet verboden worden. Daar kan geen ernstige discussie meer over zijn.'

De rector benadrukt dat het huidige Antwerpse doopcharter stelt dat álle doopactiviteiten publiek toegankelijk moeten zijn, en het zo de schachtenverkoop vandaag eigenlijk al uitsluit. Maar een expliciet verbod is er niet in opgenomen. Met een formeel verbod wil Van Goethem geen ruimte meer laten voor verschillende interpretaties van het charter.

De discussie over de dopen is extra gevoelig nu de start van het academiejaar plaatsvindt aan de vooravond van het langverwachte proces rond Sanda Dia.

