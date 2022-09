Antwerpse drugsoorlog: Europese Commissie wil haven doorlichten

De Europese Commissie wil onderzoeken hoe de strijd tegen cocaïnehandel beter kan. Daarbij hoort onder meer een doorlichting van de haven van Antwerpen. Dat vernam Knack.

Nu het geweld in de haven van Antwerpen steeds omvangrijkere proporties aanneemt, wil de Europese Commissie de lidstaten helpen in hun strijd tegen cocaïnehandel. Het directoraat-generaal Binnenlandse Aangelegenheden werkt aan een voorstel om enkele Europese havens door te lichten. Bedoeling is dat er wordt samengewerkt met nationale instanties

Voorlopig is Europa van plan om de havens van Antwerpen, Rotterdam en het Spaanse Algeciras onder de loep te nemen. Die zogenaamde thematische evaluaties, die zouden plaatsvinden van maart tot en met mei volgend jaar, zouden zwakheden moeten blootleggen en de best practices samenvoegen, zo klinkt het.

Ook kleine jachthavens

Uit een analyse van Europol blijkt dat het aantal inbeslagnames in die drie bewuste havens in 2020 sterk toenam, waarbij Antwerpen met 66 ton onderschepte cocaïne de onbetwiste Europese koploper is. Op basis van wat de Commissie in België, Nederland en Spanje opsteekt, wil ze nadien ook in Duitsland, Italië, Griekenland en Frankrijk evaluaties doorvoeren.

Bedoeling is dat de Commissie in die tweede fase niet alleen grote zeehavens, maar ook zogenaamde second entry points doorlicht. Denk aan luchthavens of kleinere jachthavens.

Het is de eerste keer dat de Europese Commissie doorlichtingen voor druggerelateerde zaken organiseert.

Het evaluatieteam bestaat uit afgevaardigden van de lidstaten, Europol en Frontex en staat onder leiding van de Commissie. Ze zullen op het terrein mee kijken hoe het havenpersoneel cocaïne tracht op te sporen. Daarnaast stelt de Commissie vragenlijsten op om meer inzichten te verwerven. Door de afspraken tussen de Schengenlanden is de Commissie daarvoor bevoegd – ze mag in principe zelfs onaangekondigde controles uitvoeren.

Verlinden juicht initiatief toe

Vorige week donderdag werden de lidstaten op de hoogte gebracht, afgelopen maandag werd er over het idee in Brussel vergaderd. Bedoeling is dat het voorstel ten laatste tegen 1 november van dit jaar wordt afgeklopt.

Het is niet toevallig dat er specifiek wordt gefocust op cocaïne. ‘Dat stimulerende middel brengt de algemene veiligheid, gezondheid en de reguliere economie aanzienlijke schade toe’, aldus een goedgeplaatste Europese bron.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) staat positief tegenover het Europese initiatief. ‘We juichen dit initiatief van de Commissie toe’, klinkt het.