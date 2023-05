Antwerps hof van beroep veroordeelt Reuzegommers tot werkstraffen

Het Antwerpse hof van beroep heeft vrijdag beslist om de zaak-Sandia te evoceren, of naar zich toe te trekken en heeft meteen uitspraak ten gronde gedaan. De achttien Reuzegommers werden vrijgesproken voor het toedienen van schadelijke stoffen en schuldig verzuim en schuldig bevonden aan onopzettelijke doding, onterende behandeling en inbreuken op de dierenwelzijnswet. Ze werden veroordeeld tot werkstraffen van 200 tot 300 uur en 400 euro boete en moeten ook schadevergoedingen betalen. Die bedragen in totaal 30.000 euro, plus ook 6000 euro rechtsplegingvergoeding.