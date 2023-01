Antwerps havenschepen Annick De Ridder (N-VA): ‘Extra manschappen cruciaal voor veiligheid in de haven’

Om met gelijke wapens te vechten in de strijd tegen drugssmokkel in het Antwerpse havengebied is het “cruciaal om extra manschappen aan te trekken”. Dat heeft havenschepen Annick De Ridder gezegd bij de voorstelling van de jaarresultaten.

‘Dit betreft federale materie’, stelt De Ridder. ‘Wat wij als haven kunnen doen, is dus beperkt. Maar het is cruciaal dat er extra manschappen komen. Het Stroomplan geeft in dit dossier een goede aanzet.’

Volgens De Ridder beschikken de douane en het parket nog altijd over te weinig middelen. ‘Ze roeien met de riemen die ze hebben, maar dat is niet voldoende. De situatie is gelijkaardig met de veiligheidsproblematiek van 2016’, aldus de havenschepen.

‘Je blust waar het brand’, besluit De Ridder. ‘En het brand nu in de haven. We blijven ondertussen inzetten op samenwerking met private havenbedrijven. Zo is er de digitalisering van de pick-up van containers. Daarnaast zetten vakbonden en werkgevers in op sensibilisering van arbeiders. Verder stappen blijven echter nodig.’

Burgemeester De Wever gaat volgende week naar New York, en zal daar onder meer spreken over veiligheid in de haven. Op 17 februari organiseert de haven een hele dag rond het thema veiligheid met alle stakeholders.

Leger

Voor minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) is het leger inzetten momenteel dus niet aan de orde. ‘Het leger heeft niet dezelfde mogelijkheden als de politie en kan geen onderzoeksdaden stellen. We mogen de rollen niet omdraaien’, stelt ze.

Bovendien loopt de vergelijking met de periode na de aanslagen van maart 2016 mank, zegt Dedonder. ‘We zitten niet in een nationale veiligheidscrisis met een acute en concrete dreiging waarbij de inzet van het leger om de politie te versterken op basis van de analyses van het (orgaan voor de dreigingsanalyse, red.) OCAD gerechtvaardigd is. De politie is in de eerste plaats verantwoordelijk voor de binnenlandse veiligheid in ons land.’

Open VLD-Kamerlid en defensiespecialist Jasper Pillen noemt eveneens het een slecht idee om het leger in te zetten in Antwerpen om de drugsproblematiek in te dijken.’Ik heb veel begrip voor de emotie en het drugsgeweld moet keihard aangepakt worden, maar het het leger is daar niet voor opgeleid.’ Ook minister van Defensie Ludivine Dedonder wijst de inzet van het leger af.

Dat is geen goed idee, waarschuwt Open VLD-Kamerlid en -ondervoorzitter Jasper Pillen. ‘Soldaten zijn niet opgeleid voor inzet op de openbare weg én zijn daarvoor niet gemandateerd’, zegt hij, ‘waardoor ze passanten bijvoorbeeld niet kunnen vragen om hun identiteitskaart te tonen of hun rugzak te openen’.

Bovendien heeft het leger slechte ervaringen met Operation Vigilant Guardian, waarbij ze jarenlang op straat werden ingezet naar aanleiding van de terreurdreiging. ‘Het is nefast omdat ze zo niet kunnen trainen voor de opdrachten die ze wél hebben, en het is slecht voor de motivatie’, aldus Pillen. Volgens de liberaal kan het leger zich dat niet permitteren in het kader van de NAVO-opdrachten in Oost-Europa naar aanleiding van de Russische agressie in Oekraïne.