Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) kondigde vrijdagochtend, 24 uur voor de heropening van de horeca, aan dat terrassen geen plexischermen mogen plaatsen tussen tafels om ze zo dichter tegen elkaar te kunnen zetten. Vooral de laattijdigheid van die aankondiging valt in slechte aarde. Onder andere Gent, Brussel, Leuven en Genk lieten meteen weten dat ze niet van plan zijn om dat verbod dit weekend te handhaven.

Mattias De Clerq, Gents burgemeester en partijgenoot van Van Quickenborne, ging als eerste in het verzet. 'Dit is niet ernstig', zegt De Clercq. 'Zowel de horeca als de stadsdiensten hebben hemel en aarde verzet om alles conform de laattijdig ontvangen protocollen te organiseren. Dit een dag voor de opening van de terrassen op uw bord krijgen is onbegrijpelijk. We gaan daar nu niet op handhaven. We gaan horeca-uitbaters de tijd geven om zich in regel te stellen.'

Niet veel later volgde burgemeester van Leuven Mohamed Ridouani (Vooruit). Op zijn Twitteraccount gaf Ridouani te kennen dat hij het verbod evenmin zal handhaven. 'Protocollen waren al laat, en er is nog steeds geen ministerieel besluit', aldus Ridouani.

Leuvense horeca heeft veel moeite gedaan om conform de regels op te starten. Protocollen waren al laat, en er is nog steeds geen MB. Nu mogen plexischermen toch niet. We gaan dat niet meteen handhaven, blijven pragmatisch en geven horeca de tijd om zich in regel te stellen. — Mohamed Ridouani (@MohamedRidouani) May 7, 2021

Brussel en Antwerpen

Ook Brussels schepen van Economische Zaken Fabian Maingain (DéFi) is niet opgezet met de aankondiging van Van Quickenborne. Volgens het protocol dat de stad donderdag ontving, mag dat wel. En dus houden ze in de stad Brussel vast aan dat protocol. 'Pas donderdagnamiddag hebben we het protocol officieel ontvangen en daarin zijn de plexischermen wel voorzien. We hebben aan de horeca dus meegedeeld dat ze volgens dat protocol mogen heropenen. Deze ochtend zeggen ze dan dat de plexischermen niet zijn toegestaan. Dat getuigt van een compleet amateurisme', meent Maingain.

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) wil dan weer niet gezegd hebben dat hij de plexischermen zal toelaten. 'Ik maak mij de bedenking dat als dit expliciet in het MB staat, het ook kracht van wet heeft', geeft hij aan. 'Dan moet je als burgemeester opletten. Ik heb geen sikkepit goesting om dat te handhaven, laat dat duidelijk zijn, maar als het in de wet staat kunnen mensen pv's krijgen. Ook van hogerhand: de gouverneur kan er bijvoorbeeld op ingrijpen.

'Je moet dus een beetje opletten als burgemeester dat je je mensen niet in rechtsonzekerheid stort. Ik heb wel geen enkele zin om horeca-uitbaters die geïnvesteerd hebben, in goed vertrouwen en op basis van het horecaprotocol, morgen te zeggen dat ze hun tent moeten sluiten.'

'Ik ben echt geschandaliseerd dat het ministerieel besluit zo laat komt.'

De Wever (N-VA) is naar eigen zeggen wel 'geschandaliseerd' door het feit dat horeca-uitbaters nu pas te horen hebben gekregen dat ze op terrassen geen gebruik mogen maken van plexischermen. 'Zo kan je eigenlijk niet werken.'

Volgens De Wever had het ministerieel besluit al vroeger klaar moeten zijn. 'We zijn veertien maanden in de crisis, het is niet alsof men geen eerdere teksten heeft', zegt hij. 'Maar wij moeten het dan wel vanaf middernacht toepassen. Wij hebben gisteren crisiscel gehad en hebben toen moeten gokken op basis van de teksten uit het verleden en de geruchten die we hoorden vanuit Brussel.'

De Wever stond naar eigen zeggen 'perplex' na het nieuws over het verbod op plexischermen. 'Ik heb gisteren aan de politie gevraagd om sowieso de eerste periode te sensibiliseren, want het is totaal onredelijk om van mensen te vragen regels toe te passen die ze nauwelijks hebben kunnen absorberen', zegt hij.

Bart De Wever op 18 oktober 2020 © Belga

Limburg

De Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) noemt het onaanvaardbaar dat het ministerieel besluit over de regels voor de horeca nog steeds niet gepubliceerd is.

Burgemeester van Genk Wim Dries (CDV), tevens voorzitter van de VVSG, hekelt dat men op het laatste moment de plexischermen op terrassen verbiedt. 'Er zijn geen regels op dit moment, en dat is gewoon niet haalbaar. Er is gewerkt om met de horeca heel goede afspraken te maken en nu verandert men ineens de spelregels,' zegt Dries. 'De mensen hebben geïnvesteerd in plexischermen. Wat zijn dan de regels over plexiglas in het algemeen? Want die worden op veel plaatsen gebruikt. We verwachten duidelijke instructies van de overheid.'

Update: ministerieel besluit klaar Het ministerieel besluit dat de opening van de terrassen vanaf zaterdag regelt, is klaar voor publicatie in het Staatsblad. Dat meldt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). De tekst preciseert dat de tafels op de terrassen zo moeten worden geplaatst zodat er steeds minstens anderhalve meter afstand blijft tussen de tafelgezelschappen. Over een afwijking door het gebruik van plexischermen wordt met geen woord gerept.

De stad Genk is niet van plan om het verbod op plexischermen te handhaven. 'We gaan het niet strikt handhaven,' stelt Dries. 'We gaan wel mensen oproepen om afstand te houden en hun verstand te gebruiken, maar het zal eerder chaos zijn omdat we geen kader hebben. De komende dagen gaan we in overleg met de horeca over volgende week en de weken daarna, als we de regels kennen.'

Ook in Hasselt wacht het stadsbestuur nog op het ministerieel besluit. 'Het is onbegrijpelijk dat daar nog geen spoor van is. We gaan ervan uit dat er een MB is, want vanaf zaterdag moeten we handhaven,' klinkt het op het kabinet van burgemeester Steven Vandeput (N-VA).

West-Vlaanderen

En de lijst wordt steeds langer. Ook in West-Vlaanderen hebben burgemeesters van verschillende steden al laten weten dat ze niet van plan zijn om het verbod op plexischermen op terrassen te handhaven.

Burgemeester van Oostende Bart Tommelein (Open VLD) is duidelijk. 'Trop is te veel en te veel is trop', zegt hij. De politie van Oostende zal komend weekend focussen op openbare orde en veiligheid. 'Wij vragen al weken om de terrassen te openen en dan komt men één dag voor de heropening met dergelijke aankondiging, terwijl er nog niet eens een ministerieel besluit is', aldus Tommelein.

Ook in Brugge zal er geen controle zijn op plexiwanden. 'Wij zullen daar soepel mee omgaan. We gaan terrassen niet aanbevelen om plexi te plaatsen, maar enige soepelheid is hier wel op z'n plaats. Vorige keer was plexiglas bijna overal nodig en nu is het plots verboden. Het MB is voorlopig nog niet gepubliceerd en we zijn een dag voor de heropening. We moeten daar rekening mee houden', aldus burgemeester Dirk De fauw (CD&V).

In Kortrijk volgen in het eerste weekend nog geen boetes voor plexiwanden op terrassen. 'De politie zal dit weekend toezicht houden, sensibiliseren en inventariseren. Maandag volgt een evaluatie. De controle op plexischermen is geen prioriteit', zegt waarnemend burgemeester Ruth Vandenberghe.

Lees meer over de heropening van de terrassen

Gemengde gevoelens bij café-uitbaters voor opening: 'Ik verwacht toch een zwijnenstal'

Aftellen maar: 15 bijzondere terrassen om dit weekend te vertoeven

Bart Tommelein © Belga Image

Mattias De Clerq, Gents burgemeester en partijgenoot van Van Quickenborne, ging als eerste in het verzet. 'Dit is niet ernstig', zegt De Clercq. 'Zowel de horeca als de stadsdiensten hebben hemel en aarde verzet om alles conform de laattijdig ontvangen protocollen te organiseren. Dit een dag voor de opening van de terrassen op uw bord krijgen is onbegrijpelijk. We gaan daar nu niet op handhaven. We gaan horeca-uitbaters de tijd geven om zich in regel te stellen.'Niet veel later volgde burgemeester van Leuven Mohamed Ridouani (Vooruit). Op zijn Twitteraccount gaf Ridouani te kennen dat hij het verbod evenmin zal handhaven. 'Protocollen waren al laat, en er is nog steeds geen ministerieel besluit', aldus Ridouani.Ook Brussels schepen van Economische Zaken Fabian Maingain (DéFi) is niet opgezet met de aankondiging van Van Quickenborne. Volgens het protocol dat de stad donderdag ontving, mag dat wel. En dus houden ze in de stad Brussel vast aan dat protocol. 'Pas donderdagnamiddag hebben we het protocol officieel ontvangen en daarin zijn de plexischermen wel voorzien. We hebben aan de horeca dus meegedeeld dat ze volgens dat protocol mogen heropenen. Deze ochtend zeggen ze dan dat de plexischermen niet zijn toegestaan. Dat getuigt van een compleet amateurisme', meent Maingain.Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) wil dan weer niet gezegd hebben dat hij de plexischermen zal toelaten. 'Ik maak mij de bedenking dat als dit expliciet in het MB staat, het ook kracht van wet heeft', geeft hij aan. 'Dan moet je als burgemeester opletten. Ik heb geen sikkepit goesting om dat te handhaven, laat dat duidelijk zijn, maar als het in de wet staat kunnen mensen pv's krijgen. Ook van hogerhand: de gouverneur kan er bijvoorbeeld op ingrijpen. 'Je moet dus een beetje opletten als burgemeester dat je je mensen niet in rechtsonzekerheid stort. Ik heb wel geen enkele zin om horeca-uitbaters die geïnvesteerd hebben, in goed vertrouwen en op basis van het horecaprotocol, morgen te zeggen dat ze hun tent moeten sluiten.'De Wever (N-VA) is naar eigen zeggen wel 'geschandaliseerd' door het feit dat horeca-uitbaters nu pas te horen hebben gekregen dat ze op terrassen geen gebruik mogen maken van plexischermen. 'Zo kan je eigenlijk niet werken.'Volgens De Wever had het ministerieel besluit al vroeger klaar moeten zijn. 'We zijn veertien maanden in de crisis, het is niet alsof men geen eerdere teksten heeft', zegt hij. 'Maar wij moeten het dan wel vanaf middernacht toepassen. Wij hebben gisteren crisiscel gehad en hebben toen moeten gokken op basis van de teksten uit het verleden en de geruchten die we hoorden vanuit Brussel.'De Wever stond naar eigen zeggen 'perplex' na het nieuws over het verbod op plexischermen. 'Ik heb gisteren aan de politie gevraagd om sowieso de eerste periode te sensibiliseren, want het is totaal onredelijk om van mensen te vragen regels toe te passen die ze nauwelijks hebben kunnen absorberen', zegt hij. De Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) noemt het onaanvaardbaar dat het ministerieel besluit over de regels voor de horeca nog steeds niet gepubliceerd is. Burgemeester van Genk Wim Dries (CDV), tevens voorzitter van de VVSG, hekelt dat men op het laatste moment de plexischermen op terrassen verbiedt. 'Er zijn geen regels op dit moment, en dat is gewoon niet haalbaar. Er is gewerkt om met de horeca heel goede afspraken te maken en nu verandert men ineens de spelregels,' zegt Dries. 'De mensen hebben geïnvesteerd in plexischermen. Wat zijn dan de regels over plexiglas in het algemeen? Want die worden op veel plaatsen gebruikt. We verwachten duidelijke instructies van de overheid.' De stad Genk is niet van plan om het verbod op plexischermen te handhaven. 'We gaan het niet strikt handhaven,' stelt Dries. 'We gaan wel mensen oproepen om afstand te houden en hun verstand te gebruiken, maar het zal eerder chaos zijn omdat we geen kader hebben. De komende dagen gaan we in overleg met de horeca over volgende week en de weken daarna, als we de regels kennen.' Ook in Hasselt wacht het stadsbestuur nog op het ministerieel besluit. 'Het is onbegrijpelijk dat daar nog geen spoor van is. We gaan ervan uit dat er een MB is, want vanaf zaterdag moeten we handhaven,' klinkt het op het kabinet van burgemeester Steven Vandeput (N-VA).En de lijst wordt steeds langer. Ook in West-Vlaanderen hebben burgemeesters van verschillende steden al laten weten dat ze niet van plan zijn om het verbod op plexischermen op terrassen te handhaven. Burgemeester van Oostende Bart Tommelein (Open VLD) is duidelijk. 'Trop is te veel en te veel is trop', zegt hij. De politie van Oostende zal komend weekend focussen op openbare orde en veiligheid. 'Wij vragen al weken om de terrassen te openen en dan komt men één dag voor de heropening met dergelijke aankondiging, terwijl er nog niet eens een ministerieel besluit is', aldus Tommelein. Ook in Brugge zal er geen controle zijn op plexiwanden. 'Wij zullen daar soepel mee omgaan. We gaan terrassen niet aanbevelen om plexi te plaatsen, maar enige soepelheid is hier wel op z'n plaats. Vorige keer was plexiglas bijna overal nodig en nu is het plots verboden. Het MB is voorlopig nog niet gepubliceerd en we zijn een dag voor de heropening. We moeten daar rekening mee houden', aldus burgemeester Dirk De fauw (CD&V). In Kortrijk volgen in het eerste weekend nog geen boetes voor plexiwanden op terrassen. 'De politie zal dit weekend toezicht houden, sensibiliseren en inventariseren. Maandag volgt een evaluatie. De controle op plexischermen is geen prioriteit', zegt waarnemend burgemeester Ruth Vandenberghe.Gemengde gevoelens bij café-uitbaters voor opening: 'Ik verwacht toch een zwijnenstal'Aftellen maar: 15 bijzondere terrassen om dit weekend te vertoeven