Antwerpen: De Wever start reeks informatieve gesprekken

Alle partijen met verkozenen komen daarbij aan bod, ook PVDA en Vlaams Belang, ook al wil N-VA daar zeker niet mee samenwerken. Philippe De Backer (Open Vld) en Kris Peeters (CD&V) kwamen al langs, maar wilden niets inhoudelijks kwijt.

Peeters liet weten dat hij zelfs nog niet zeker is dat hij nog voor een tweede gesprek zal worden uitgenodigd. 'Dit soort gesprekken gaat in concentrische cirkels, dus we hebben gezegd: als u ons nodig heeft, staan we hier terug', aldus de CD&V-lijsttrekker. 'We zijn hier vandaag in het belang van de stad en de districten om te kijken hoe we dit vanuit CD&V het beste aanpakken.'

Intussen is ook Peter Mertens (PVDA) gearriveerd. Hij verklaarde dat het veto van N-VA tegen PVDA wederzijds blijft, maar het gebeuren van maandag als meer dan een beleefdheidsgesprek ziet. 'Op politiek vlak is Antwerpen status quo gebleven, maar er zijn wel enorme signalen gegeven op het vlak van thema's als gezonde lucht, armoede en betaalbaar wonen', geeft hij aan. 'Wij gaan die signalen nogmaals doorgeven en dan is het aan de burgemeester om ze op te pikken en zijn beleid te veranderen. Het is de vraag of hij nu een burgemeester voor alle Antwerpenaren zal willen zijn of opnieuw voor zes jaar conflictmodel kiest.'

Dinsdagochtend is Vlaams Belang aan de beurt.