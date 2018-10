6 jaar gewapend bestuur: de showroom van Bart De Wever

Het gaat in de media zo vaak over de vijanden van Bart De Wever dat we haast zouden vergeten dat hij ook vrienden heeft. Véél vrienden zelfs. Wouter De Geest, de ceo van BASF Antwerpen, is zeer te spreken over zijn burgemeester. 'Voor ondernemingen waren de voorbije zes jaar heel positief', stelt hij. 'Het stadsbestuur heeft de banden met ons actief aangehaald. En ook voor de stad zag ik de ambitie om Antwerpen weer great te maken, the greatest zelfs.' Johan Segers, chef-kok in 't Fornuis, is het daarmee eens. 'Antwerpen beleeft een hoogtepunt', zegt hij. 'De sfeer in de stad is uitstekend, helemaal anders dan wat ik vandaag in de straten van Brussel voel.'

...