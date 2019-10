Filipijnse journaliste waarschuwt voor sociale media: 'Wat bij ons gebeurt, zal ook bij jullie gebeuren'

Kristof Clerix is redacteur bij Knack

'De Filipijnen zijn de kanarie in de koolmijn', zegt Maria Ressa, een internationaal gelauwerde onderzoeksjournaliste die in eigen land 90 haatboodschappen per uur ontvangt.

De Filipijnse overheid (foto: Rodrigo Duterte) beschuldigt Maria Ressa onder meer van 'cybersmaad'. © isopix

Het succes van populistische politici, aanvallen op traditionele media en journalisten, de verspreiding van fake news en de impact van sociale media op de maatschappij: het zijn trends die overal ter wereld spelen. De Filipijnen functioneren daarbij als een soort testlab, zegt journaliste Maria Ressa.

