‘Als we gasverbruik met 15 procent verminderen, wordt de winter geen probleem’

Het akkoord over de daling van het gasgebruik is een heel goede zaak voor onze gezinnen en bedrijven. Dat zei minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) dinsdag na de vergadering met haar Europese collega’s.

‘Als we als geheel naar een vermindering met 15 procent gaan, dan wordt de komende winter geen probleem en zal alles rustig blijven’, verzekerde de minister.

België was een van de landen die een kanttekening hadden geplaatst bij het voorstel dat de Europese Commissie vorige week lanceerde om het verbruik van gas in de Europese Unie de komende maanden met 15 procent te doen dalen. Ons land betrekt maar 5 procent gas uit Rusland. De meerderheid van het in België verbruikte gas is afkomstig uit Noorwegen en Engeland, of komt binnen via de terminal in de haven van Zeebrugge. Het leeuwendeel aan gas dat binnenkomt, exporteren we nadien naar Frankrijk en Duitsland: grosso modo twee- tot driemaal het eigen verbruik.

Het was voor België van belang dat we die rol kunnen blijven spelen, legt Van der Straeten uit. De uitzondering die ons land verkreeg, houdt in dat het gas dat we importeren om nadien weer uit te voeren, niet in rekening wordt gebracht. ‘Op die manier kunnen we te allen tijde onze infrastructuur gebruiken om minder afhankelijk te zijn van Russisch gas.’

Het akkoord slaat in eerste instantie op vrijwillige maatregelen. Indien vijf landen een alarm afkondigen en aangeven dat ze in de problemen raken, treedt de verplichting in werking. ‘Alle landen, ook België, hebben een winterplan klaar waar die maatregelen al inzitten en die verder worden uitgerold”, aldus de minister. Het gasverbruik in ons land is sinds begin dit jaar met 22 procent gedaald. In datzelfde winterplan wordt de elektriciteitsproducenten gevraagd of het geplande winteronderhoud tot het voorjaar kan worden uitgesteld. Volgens Van der Straeten heeft Engie Electrabel dat intussen toegezegd voor kerncentrale Doel 2. Het onderhoud dat tussen 18 februari en 23 maart zou plaatsvinden, staat een maand later geprogrammeerd.