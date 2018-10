'Als politiek niet ingrijpt, wordt hittegolf van afgelopen zomer de norm'

Klimaatwetenschapper Wim Thiery (VUB) trekt in de krant De Zondag aan de alarmbel. Als de huidige beleidvoering niet ingrijpend verandert, verzeilt België en de rest van de wereld in een doemscenario.

'De aarde zal dan met drie tot zes graden opwarmen tegen het jaar 2100', weet Thiery. '(...) Neem de hittegolf van deze zomer. Dat zal de normale toestand worden. Als het regent, zal het ovestromen. Ook de zeespiegen zal stijgen: grote delen van West- en Oost-Vlaanderen en zelfs een deel van Antwerpen zal onder de zeespiegel komen te liggen.' Dat kan leiden tot politieke en economische instabiliteit.

Volgens Thiery is het van groot belang dat de politiek zich houdt aan de afspraak van de klimaatconferentie in Parijs van 2015: opwarming beperken tot twee graden. Maar, zo zegt Thiery, 'men neemt de negentiende eeuw als ijkpunt, de start van de industriële revolutie. De temperatuur is sindsdien al met één graad gestegen.' Onderzoek heeft aangetoond dat die stijging de kans op hittegolven al heeft verdubbeld. ''Die hittegolf was dus geen toeval, maar is rechtstreeks gelinkt aan de opwarming.'

Klimaatontkenners en -sceptici, onder wie de Amerikaanse president Donald Trump, vergissen zich, stelt Thiery. 'Geen enkele zinnige wetenschapper twijfelt nog. Het wetenschappelijke bewijs is overweldigend. (...) Maar het tij kan nog gekeerd worden.'

Volgens Thiery moet de samenleving koolstofvrij worden. Dat betekent: 'geen gas- en kolencentrales meer, dat betekent geen diesel- en benzinewagens meer, dat betekent een totale verandering van de industriële productie, inclusief de landbouw.' Aangezien vleesproductie voor een aanzienlijk deel van de CO2-uitstoot verantwoordelijk is, moet ook ons voedingspatroon anders. En: 'Om op schema te zitten, moet alle nieuwbouw tegen 2020 klimaatneutraal zijn.'

Vanuit klimaatoogpunt moet de kernuitstap het doel blijven en moet meer ingezet worden op hernieuwbare energie, aldus nog Thiery. 'Helaas bespeur ik weinig ambitie bij onze overheden. (...) Ze kennen de problemen én oplossingen. Alleen vraagt dat politieke moed. Veel van die maatregelen zijn niet fijn om te nemen.'