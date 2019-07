'Moet het politieke bestel echt op de schop? Of zijn het onze politici die niet beter kunnen?', vraagt Knack-redacteur Walter Pauli zich af.

Vorige week heette The Economist de nieuwe Britse premier op een aparte manier welkom. Op de cover ( 'The Brexit rollercoaster') prijkte een tekening met een dolenthousiaste Boris Johnson boven op een achtbaan. Als een opgewonden kind staat hij klaar om zichzelf en zijn regering in de diepte te storten en zo zijn land, zijn volk en bovenal het pond sterling mee te sleuren in een van die dollemansritten die tegenwoordig kenmerkend zijn voor de Britse politiek. The Economist schreef daarbij woordelijk: 'To stop no-deal, Tory MPs must be ready to bring down Boris Johnson'. Het meest gezaghebbende tijdschrift van Groot-Brittannië oefent nu dus al druk uit op de partijgenoten van de nieuwe premier - de derde in drie jaar - om hem zo snel mogelijk te laten vallen. En dan te bedenken dat die hele brexitsaga het gevolg is van electorale plannetjes die in 2016 bekokstoofd werden in Downing Street 1...