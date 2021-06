'Corona heeft bewezen dat onze ambtenaren topkwaliteit leveren, zelfs in moeilijke omstandigheden', schrijft Vlaams parlementslid Kurt De Loor (Vooruit) op de Dag van de Ambtenaar.

Wat is de drukste werkdag voor een ambtenaar? Maandag, want dan moet hij drie blaadjes van de kalender scheuren. Het is in dit soort van belegen 'moppen' dat je de voorbijgestreefde connotaties van het woord ambenaar nog kan voelen.lui, onvriendelijk, sloten koffie drinkend, computerschuw en veel te duur. Voor sommigen klinkt 'Ambtenaar' og altijd als een halve scheldnaam, maar het is tijd om dit soort voorbijgestreefde clichés overboord te gooien. De Verenigde Naties riepen 23 juni uit tot Internationale dag van de Openbare Diensten, de 'Dag van de Ambtenaar' in de volksmond. Als corona ons iets geleerd heeft, dan is het wel dat onze ambtenaren topkwaliteit leveren, zelfs in heel moeilijke omstandigheden. Ze verdienen respect. Niet alleen op de dag van de Ambtenaar, maar het hele jaar door."

Als corona ons iets heeft geleerd, dan wel dat onze openbare diensten mee het land recht hebben gehouden.

Het personeel in de openbare diensten -onze ambtenaren zo u wil- staat in voor kwaliteitsvol openbaar vervoer, veiligheid, zorg, onderwijs, cultuur, telecommunicatie, energievoorziening, postbedeling, veiligheid, degelijke openbare besturen en nog heel veel meer. Essentiële zaken om onze samenleving draaiende te houden, ook in coronatijden. Dat doen ze voor ieder van ons op dezelfde manier, ongeacht kleurtje, geloofsovertuiging of favoriete voetbalclub. Openbare diensten en hun personeelsleden pasten zich het voorbije jaar zonder morren aan, niet zelden met gevaar voor eigen leven. Ze klopten met heel veel goesting en motivatie overuren om ervoor te zorgen dat u en ik van een topdienstverdeling konden blijven genieten, ook tijdens corona. Ook 's ochtends vroeg en 's avonds laat. Ook al ging het soms moeilijk, ook al was het soms vanop afstand en met de kinderen op de achtergrond. En dat allemaal in het algemeen belang, voor u en voor mij.

Net daarom is het 'minder-minder-minder-verhaal' van deze Vlaamse regering zo pijnlijk, zo wraakroepend. Minister Somers kondigde begin mei '21 vrolijk aan hoe trots hij is op de personeelsbesparingen die de Vlaamse regering oplegt aan de Vlaamse overheidsdiensten. Deze legislatuur worden 1.440 jobs geschrapt en er wordt geknipt in de werkingsmiddelen. De vorige Vlaamse regering zette 2.000 ambtenaren aan de deur.

Reden tot juichen? Verre van. Minder ambtenaren betekent natuurlijk niet dat er minder werk is. Integendeel. Ambtenaren moet sneller, correcter, beter en effectiever zijn, ze krijgen steeds meer taken toegeschoven. Maar wel met minder collega's en met minder middelen. Je moet geen postgraduaat wiskunde op zak hebben om te beseffen dat die optelsom niet klopt. Gevolg? De werkdruk en werkstress zijn de afgelopen jaren fors gestegen en ook het aantal burn-outs zit in stijgende lijn. Bijkomend gevolg? Er worden tientallen miljoenen euro uitbesteed aan de privésector, aan dure consultancy en aan interimarbeid. Dat is duurder en ook bij de kwaliteit kan je soms vragen stellen. Private bedrijven gaan van opdracht naar opdracht, ze streven winst na. Waar is het algemeen belang, de essentie van de openbare diensten, als winst primeert?

Als corona ons iets heeft geleerd, is het wel dat onze openbare diensten mee het land hebben recht gehouden. Onze ambtenaren, van Brussel tot in het kleine Zwalm, leveren topkwaliteit. De overheid zette een grootschalige gratis vaccinatiecampagne op met vaccinatiecentra over heel Vlaanderen, vaak bemand door ambtenaren die het beste van zichzelf geven om iedereen zo snel mogelijk te bedienen van een gratis vaccin. Een huzarenstukje, dat wordt vaak vergeten. En gratis bovendien. Ik hoop dat de mensen in de rij voor een vaccin dat beseffen, als ze weer eens foeteren bij het invullen van hun belastingbrief. We betalen veel in dit land, maar we krijgen er ook veel voor terug.

Het afslanken van de openbare diensten is voor liberaal rechts een mantra geworden, een efficiënte, brede dienstverlening naar de burger toe is bijzaak. Wie met grote trom beweert te willen snijden in het ambtenarenkorps moet de eerlijkheid hebben om erbij te zeggen dat de bevolking voor bepaalde overheidstaken in de toekomst zelf zijn boontjes zal moeten doppen of dat de kwaliteit van de dienstverlening achteruit zal boeren. Het doel mag nooit zijn: minder ambtenaren. Het doel moet zijn: een efficiënte overheid die topkwaliteit levert aan iedereen in onze samenleving, zonder uitzondering.

Beste ambtenaren, bedankt voor alles wat jullie het voorbije coronajaar gepresteerd hebben. Jullie mogen terecht fier zijn. Samen schoppen we die clichés over 'ambetantenaren' de wereld uit.

